Durante muchos años, el nombre de Noelia ha estado relacionado con polémicas y controversias, enfrascándose en disputas con otras figuras como Ninel Conde o Los Ángeles Azules, además de la denuncia contra sus padres por presunto abuso sexual.

Sin embargo, y pese a las controversias que la rodean, la celeb se ha mantenido como una de las figuras más populares entre el público, prueba de esto son los 3 millones de seguidores que acumula en sus redes sociales, con quienes comparte sus proyectos y presentaciones.

Además de esto, la artista regional ha incursionado como empresaria de ropa interior y lencería, las cuales ella misma modela, además de prepararse para convertirse en madre al lado de su novio Jorge Reynoso.

La cantante mexicana es una figura muy polémica, pero que ha sabido superar las adversidades (Foto: Noelia / Instagram)

NOELIA EN LA DULCE ESPERA

En entrevista con “Al rojo vivo”, la cantante y empresaria puertorriqueña reveló que sueña con tener un hijo con su novio Jorge Reynoso, un objetivo que están cerca de cumplir.

“Al menos uno, queríamos cuatro. Pero, imagínate, estamos metidos en tantas cosas”, aseguró la artista a Azucena Cierco, reportera del magazine de Telemundo.

Para nadie es un secreto que la relación de Noelia con su madre, la también cantante Yolandita Monge, no es la mejor, enfrascándose en más de una disputa a lo largo de los años, una situación que ella no quiere repetir con su hija.

“Si voy a ser mamá quiero estar ahí todo el tiempo y que no sufran lo que uno sufrió”, añadió.

Como se recuerda, la cantante acusó a su padre Topy Mamery de abuso sexual y que su madre estaba enterada, pero no la protegió, llegando a asegurar que tenía miedo de tener hijos, pues podía repetir las fallas de las que hace responsables a su familia.

Del mismo modo, la artista señaló que el método será a través de un vientre alquiler, pero se negó a brindar más detalles al respecto. Sin embargo, con la confirmación se desprende que la nueva integrante de su familia llegará en 2024.

La cantante boricua tiene más de 18 años de romance con el empresario Jorge Reynoso (Foto: Noelia / Instagram)

LA RELACIÓN DE NOELIA Y JORGE REYNOSO

La experimentada cantante, que ha incursionado en la moda con su línea de lencería, destacó que mantiene una excelente relación con Jorge Reynoso, su pareja por más de 18 años.

“No tener secretos es el secreto más importante y ayudarnos en todo”, comentó la boricua sobre la manera en que se mantiene juntos por casi dos décadas.

De hecho, el empresario fue parte del éxito de Noelia, tal como ella comentó, pues la apoyó en sus momentos más complicados y fue clave para su carrera como artista.

“Me fui de mi casa a los 16 años, me hice artista, me atraparon de nuevo, me robaron todo y me quedo en la calle, y mi familia empieza a regar que yo estaba loca. En el camino me encuentro a Rudy Pérez que me presenta a Jorge Reynoso y él empieza a reconstruir mi carrera y estamos juntos hasta el sol de hoy”, recordó la cantante de 43 años.

Fue así como la experimentada cantante sentenció que “era una reunión de trabajo y encontré al amor de mi vida”.