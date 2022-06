En los últimos años, Jordan Peele se ha consagrado como una de las nuevas voces de la realización norteamericana. Esto, luego del prometedor lanzamiento de su ópera prima, “Get Out” (2017), cinta que recibió tres nominaciones a los premios Oscar. Así, fue reconocido en la ceremonia del año 2018, al recibir el galardón a Mejor Guion Original.

MÁS INFORMACIÓN: 10 películas de terror psicológico en Netflix y Amazon Prime Video

Tiempo después, estrenó “Us” (2019), película protagonizada por Lupita Nyong’o y que ganó el premio a Mejor película de ciencia ficción o terror en los Critics Choice Awards. De esta manera, seguidores del autor esperan que muy pronto lance su tercer film. En ese sentido, recientemente, se ha estrenado el tráiler final de este proyecto.

A continuación, conoce todo lo que debes saber acerca de “Nope”. La nueva película del realizador estadounidense Jordan Peele.

¿DE QUÉ TRATA “NOPE”?

“Nope” es una película de terror y ciencia ficción que aborda la historia de OJ y Emerald Haywood, dos residentes de un pueblo remoto en el interior de California. Luego de que objetos aleatorios que caen del cielo provocan la muerte de su padre, estos hermanos, propietarios de un rancho, deciden grabar un video de un ‘ovni’ al que llaman ‘Jean Jacket’.

Con la ayuda del vendedor de tecnología Ángel Torres y el documentalista Antlers Holst, ellos realizarán un descubrimiento tan insólito como aterrador.

Daniel Kaluuya es uno de los protagonistas de "Nope" (Foto: Universal Pictures)

EL TRÁILER DE “NOPE”

El jueves 9 de junio del 2022 se estrenó el tráiler final de la película. Durante el clip, de 3 minutos de duración, se observa cómo los hermanos protagonistas se enteran del fallecimiento de su papá y deciden instalar una serie de cámaras con el fin de demostrar la presencia de extraterrestres cerca a su vivienda.

Al igual que sus dos anteriores cintas, Peele no devela el giro de su largometraje. Por lo que, probablemente, gran parte de la trama siga siendo un misterio. A continuación, observa el adelanto oficial de la ficción.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “NOPE”?

La película “Nope” se estrenará el 22 de julio del 2022 en Estados Unidos. Tendrá un lanzamiento exclusivo en pantalla grande, por lo que podrás disfrutar de la tercera película de Jordan Peele en tu sala de cine favorita.

La película se estrena en julio del 2022 (Foto: Universal Pictures)

¿POR QUÉ LA PELÍCULA SE LLAMA “NOPE”?

Como habrás podido notar, es curioso utilizar el nombre “Nope” en una película de terror. Por ello, muchas personas se han preguntado por qué se titula así el largometraje. Para su fortuna, en medio de la CinemaCon 2022, el propio director explicó las razones detrás de esta denominación.

“Me encanta una audiencia absorta, sea lo que sea. Me encanta una audiencia que se encoge o se achica de miedo o se ríe. Las montañas rusas no son divertidas solos. Reír no es divertido solo. Estar asustado no es divertido solo. Necesitas esa energía y eleva el viaje (...) Me gustan los títulos que están en sintonía con cómo se siente el público y reflexionan sobre lo que están pensando y sintiendo en el cine”, explicó según IndieWire.

EL ELENCO DE “NOPE”

Daniel Kaluuya como OJ Haywood

como OJ Haywood Keke Palmer es Emerald Haywood

es Emerald Haywood Steven Yeun interpreta a Ricky ‘Jupe’ Park

interpreta a Ricky ‘Jupe’ Park Brandon Perea como Ángel Torres

como Ángel Torres Michael Wincot t le da vida a Antlers Holst

t le da vida a Antlers Holst Wrenn Schmidt es Amber Park

es Amber Park Keith David como Otis “Pops” Haywood Sr.

como Otis “Pops” Haywood Sr. Donna Mills interpreta a Bonnie Clayton

interpreta a Bonnie Clayton Barbie Ferreira es Danielle

es Danielle Devon Graye como Ryder Muybridge

como Ryder Muybridge Sophia Coto le da vida a Mary Jo Elliott

le da vida a Mary Jo Elliott Terry Notary es Gordy the Chimpanzee

es Gordy the Chimpanzee Andrew Patrick Ralston interpreta a Tom Rogan / Brett Houston

interpreta a Tom Rogan / Brett Houston Jennifer Lafleur as Phyllis Mayberry / Margaret Houston

Steven Yeun es parte del reparto de "Nope" (Foto: Universal Pictures)

LA PRODUCCIÓN DE “NOPE”

El 9 de noviembre de 2020, Universal anunció que se estaba preparando el próximo proyecto de Jordan Peele. Desde un inicio, el director pensó en Daniel Kaluuya en el papel principal. Como se sabe, el actor protagonizó la primera cinta del realizador, “Get Out”.

Dirigida y escrita por Jordan Peele, la cinta cuenta con la música de Michael Abels. El director de fotografía es Hoyte van Hoytema. Las productoras involucradas en la realización del largometraje son Universal Pictures y Monkeypaw Productions, compañía cuyo propietario es el director norteamericano.