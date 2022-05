Por más que haya ganado el premio Oscar como mejor actor por su protagónico en la película “Rey Richard”, Will Smith será recordado por un hecho reprochable y que fue durante criticado en diversos lugares, teniendo en cuenta que tales imágenes no demoraron en dar la vuelta al mundo.

Y es que el experimentado artista le dio una bofetada a su colega Chris Rock cuando este se encontraba encima del escenario dando un monólogo cómico. El hecho causó un revuelo tremendo entre los expertos de la actuación, así como en los espectadores, quienes no podían creer lo que vieron y asumieron que era parte del show.

Will Smith golpeó a Chris Rock en la cara durante la ceremonia de los Oscar.

Tras el hecho, Will Smith emitió un comunicado autocriticándose y pidiendo disculpas por su reacción violenta y desde entonces no se ha sabido mucho de él, solo que había viajado a India hace unas semanas, según sus publicaciones en Instagram, así como los medios de comunicación locales que cubrieron su estadía allí.

Es por ello que ahora, en este artículo vamos a detallar qué ha sido de su vida tras ese incidente que sucedió ya hace más de un mes.

¿QUÉ HA HECHO WILL SMITH TRAS LA BOFETADA A CHRIS ROCK?

Lo único que se sabía, además de su viaje a India, había sido revelado por el propio actor en su programa en redes sociales, en el que sostuvo que él y su familia se estaban tomando un tiempo para sanarse por todo lo que había ocurrido en el evento ya mencionado.

Sin embargo, recientemente el medio ET dio a conocer que Will Smith ha estado yendo a terapia para superar lo que ocurrió con Chris Rock.

Según el citado medio de comunicación, una fuente cercana a la familia del estadounidense comentó esta información con uno de sus periodistas.

¿POR QUÉ WILL SMITH ABOFETEÓ A CHRIS ROCK?

Chris Rock subió al escenario de los Premios de la Academia para presentar el premio a la película documental, el guionista dijo algunos comentarios que hicieron reír a la audiencia pero cometió el error de mencionar en uno de ellos a la esposa de Will Smith.

Debido a que el estilo de Jada involucra llevar el cabello rapado, Rock le dijo que no podía esperar para verla en una nueva versión de “G.I. Jane” (el personaje de la cinta lleva el mismo look). En ese momento, todos soltaron carcajadas incluso Will; sin embargo, su esposa lo tomó mal y al él darse cuenta, no tuvo reparos en interrumpir a Chris para abofetearlo.