La muerte de Octavio Ocaña continúa conmocionando, no solo a reconocidas estrellas de la TV o seguidores del trabajo del artista de 22 años que murió víctima de una bala en el Estado de México, en circunstancias que todavía no son del todo claras; también a quien fue su novia desde inicios de 2021, Nerea Godínez. La joven ha utilizado sus redes sociales para compartir su dolor con nostálgicas publicaciones en los que nos muestra el día a día de su relación.

Antes del trágico suceso que le arrebató la vida al actor de “Vecinos”, Nerea Godínez y Octavio Ocaña disfrutaban mucho de su noviazgo, que incluso llego a compromiso. Prueba de ello son los viajes que realizaron juntos. Las redes sociales de ambos están llenas fotografías y videos de los mejores momentos que vivieron. Pero, ¿cómo se conocieron? Conoce, a continuación, esta historia de amor que llegó a su fina de la manera más trágica.

¿CÓMO INICIÓ EL ROMANDE ENTRE OCTAVIO OCAÑA Y NEREA GODÍNEZ?

Fue el 11 de febrero de 2021 cuando Octavio Ocaña dio a conocer que estaba enamorado de Nerea Godínez. El actor, que debutó en la pantalla con el papel de Benito Benito Rivers en 2005, presumió por primera vez su relación con una imagen en su cuenta de Instagram. Una selfie con un emoji de corazón fue el inicio de todo.

Octavio Ocaña y su novia Nerea Godínez eran hinchas del Cruz Azul (Foto: Nerea Godínez/Instagram)

Por su parte, ella compartió en su red social dos fotografías con el actor en Tepoztlán, un pueblo mágico de México, en donde Octavio escribió uno de sus primeros mensajes de amor para su novia: “Te quiero mucho”.

EL COMPROMISO DE OCTAVIO OCAÑA Y NEREA GODÍNEZ

Tras varios meses de noviazgo, la pareja optó por compartir el resto de sus vidas juntos y el actor le propuso matrimonio a Nerea. Como solían hacerlo siempre, anunciaron este importante paso en sus redes sociales. El 23 de junio de 2021, bajo el mensaje “Por siempre SI”, la novia del actor anunció la gran noticia de su compromiso con varias fotos.

Nerea también publicó varias fotos de su anillo, el cual fue entregado en una cajita de corazón, así como una panorámica de ‘El Laberinto del Ajusco’, un laberinto hecho de arbustos de más de 2 metros de altura al sur de la Ciudad de México. Un mes después, Octavio también compartió un par de estas fotos en una publicación en Facebook en la que se refirió a Nerea como “Amor de mis amores”.

Nerea muestra su anillo, entregado en una cajita de corazón, así como una panorámica de El Laberinto del Ajusco, en donde probablemente el actor la sorprendió con su propuesta de matrimonio (Foto: Nerea Godínez/Instagram)

EL AMOR QUE SENTÍA POR EL HIJO DE NEREA

Cuando Octavio Ocoña inició su relación con Nerea Godínez, él sabía que una de las personitas más importantes en la vida de su novia era su hijo de cuatro años, André; por eso lo quiso tanto y lo cuidó como si fuera suyo. Ese fue una prueba de amor que el actor lo superó sin problema. A lo largo de su relación, Octavio demostró ser un increíble padrastro para el pequeñito, con quien disfrutó de juegos, vacaciones y momentos que mostraban su gran dinámica como una familia.

AMANTES DE LOS VIAJES

En estos meses de relación, Octavio y Nerea no solo derrochaban amor en sus redes sociales, sino que también compartían una gran pasión por los viajes y las aventuras extremas. De hecho, eran apasionados a las emociones fuertes. Entre las actividades llenas de adrenalina y emoción que Octavio y Nerea vivieron se distingue hacer hiking, nadar en lagunas, explorar en autos todo terreno, ir a parques de diversión, entre otras.

Octavio Ocaña y Nerea Godínez en uno de sus tantos viajes juntos (Foto: Nerea Godínez/Instagram)

LA DESPEDIDA DE NEREA TRAS LA MUERTE DE OCTAVIO

Algunas horas después de confirmarse el fallecimiento del actor, Nerea Godínez compartió una historia en Instagram que expresa el dolor que está sufriendo.

“Mi papi hermoso, me dejas muerta en vida. Te amo, te amo, te amo por toda la eternidad”, escribió Nerea Godínez en la red social, al tiempo de compartir un video que presentó el programa “Cuéntamelo ya” para rendir tributo a ‘Benito’.

“Lloré porque tu voz no está en la casa. Reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser”, agregó en otra historia.