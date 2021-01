“Lupin” es una serie francesa de suspenso y crimen creada por George Kay, quien anteriormente había producido “Killing Eve”, en colaboración con François Uzan. Está protagonizada por Omar Sy como Assane Diop, un maestro del atraco y el disfraz, que planea robar un collar que pertenece a Marie Antionette.

Resulta que su padre fue acusado de un crimen que no cometió, un evento que cambió la vida del joven Assane para siempre. Está decidido en su búsqueda, y su estilo suave y su enfoque meticuloso hacen de esta serie un camino fascinante para todos aquellos que se aventuraron con la serie de Netflix.

Con amplios giros, “Lupin” contiene un encanto ilusorio en sí mismo, un estilo que el director Louis Leterrier ha llevado de su otra aventura como director, “Now You See Me” del 2013. Algunos de los episodios también están dirigidos por Marcela Said, conocida por su trabajo en “Narcos: México”.

Su premisa y trama ha mantenido a todos enganchados, pero más allá de los directores, es Omar Sy quien se debe llevar todo el crédito. Por ello, en este artículo haremos un repaso de su historia, su familia, sus producciones pasadas, redes sociales y todo lo que se sabe del actor francés que es la sensación en Hollywood.

HISTORIA DE OMAR SY, PROTAGONISTA DE “LUPIN”

Omar Sy tuvo inicios humildes, pero con trabajo duro logró salir adelante (Foto: Empire)

Omar Sy nació en Francia en 1978, en Trappes en el departamento de Yvelines. Ambos padres de Sy son inmigrantes y trabajaron duro cuando Sy era un niño para brindarles a él y a sus siete hermanos una vida mejor. Durante años, la madre de Sy trabajó como ama de llaves, mientras que su padre trabajó en una fábrica.

Aún así, Omar se centró en la educación, y después de graduarse de la escuela secundaria en 1996, siguió una carrera como comediante haciendo algunos trabajos independientes. En poco tiempo, Sy comenzó a aparecer en programas de televisión franceses, mostrando sus habilidades como comediante.

A principios de la década de 2000, Sy se mudó a los Estados Unidos, donde comenzó a trabajar como actor. Fue un ascenso lento y constante a la cima para Sy, y trabajó como actor de doblaje en Hollywood, mientras continuaba filmando películas para el cine francés de forma remota.

Omar Sy ha participado en muchas producciones en Francia, pero su gran éxito llegó con "Lupin"(Foto: Twitter)

En 2014, Sy apareció en “X-Men: Days of Future Past”, una película de gran presupuesto que presentó al carismático actor al público estadounidense. También tuvo un papel destacado en la popular película de acción “Jurassic World”, interpretando a Barry, un cuidador de rapaces.

Aún así, no fue hasta su trabajo en “Lupin” que Sy realmente comenzó a disfrutar de las ventajas de la fama. ”Lupin” es un programa que combina de manera experta varios géneros, desde el thriller hasta la comedia, y críticos y fanáticos están unidos para elogiar el programa y al trabajo de su protagonista, Omar Sy.

FAMILIA DE OMAR SY, ESPOSA E HIJOS

Omar Sy y Hélène Sy han tenido más de una década juntos (Foto: Archyworldys)

Omary Sy está casado actualmente con Hélène Sy. La pareja se casó en 2007, pero en realidad fueron pareja durante toda una década antes de casarse, por lo que han estado juntos durante mas o menos unos 24 años, considerando que han respetado la privacidad de su relación y no han brindado detalles a la prensa.

Hélène y Omar tienen cinco hijos juntos, tres niñas y dos niños, World Today News señala que su hija menor, Amani-Nour, nació en Los Ángeles y aquí es donde han residido desde 2012. Si bien la familia tiende a mantener su vida privada en privado, Hélène explicó a la revista Elle el año pasado que “dar un poco de ti mismo ayuda a evitar que la gente husmee”.

Omar Sy y Hélène Sy juntos (Foto: Zimbio)

Ella es la fundadora de una asociación llamada CékeDuBonheur, que ayuda a los niños hospitalizados. Además, también es la directora ejecutiva y fundadora de Siyah Organics, que fabrica productos orgánicos totalmente naturales cultivados en Senegal. Los beneficios se destinan a la lucha contra las enfermedades parasitarias y virales en África subsahariana y se envían a todo el mundo.

De vez en cuando, ambos han utilizado sus redes sociales para publicar fotos juntos o con sus hijos, aunque prefieren mantener su vida familiar en la calidez de su hogar y no presentarla a sus seguidores como acostumbran otras celebridades de Hollywood con actualizaciones diarias.

REDES SOCIALES DE OMAR SY

"Lupin" ha causado gran impresión en el público internacional (Foto: Netflix)

Omar Sy no suele actualizar sus redes sociales más allá de algunas fotos para las revistas en las que ha sido citado o menciones de sus trabajos. Sin embargo, gracias al crecimiento de la popularidad de “Lupin”, comenzó a ser más constante para promocionar la serie de Netflix. Estas son sus redes sociales: