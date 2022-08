Después del intrigante final de la segunda temporada de “Only Murders in the Building”, que reveló al asesino de Bunny, pero dejó otro misterio por resolver, los fanáticos de la serie de Star Plus y Hulu creada por Steve Martin y John Hoffman ya preguntan por los detalles de la tercera entrega.

La nueva temporada de la ficción protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez fue confirmada poco después del estreno de la segunda entrega. “Only Murders in the Building es una verdadera joya de la corona de nuestra pizarra. Su atractivo a través de las generaciones, la intersección del humor y el corazón, y el enfoque verdaderamente original son un sello distintivo y testamento del trabajo de Dan, John, Steve, Marty y Selena”, dijo Craig Erwich, el presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment.

“Estamos agradecidos de poder continuar contando las historias de Charles, Oliver y Mabel a los espectadores que nos han demostrado constantemente que anhelan más de esta historia”, agregó.

¿Qué sucederá con los protagonistas de "Only Murders in the Building" en la tercera temporada? (Foto: Star Plus)

LO QUE SABEMOS DE LA TEMPORADA 3 DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”

Al final de la segunda temporada de “Only Murders in the Building″, el trío desenmascaró a la asesina de Bunny frente a todos los vecinos del edificio. Poppy White, que realidad es Becky Butler, mató a la anciana para conseguir su propio podcast y el detective Kreps fue su cómplice, ya que era su amante y buscaba un ascenso.

Aunque intenta negarlo, todo la señala como culpable. Finalmente, la detective Williams arresta a Becky y Kreps; Charles vuelve al trabajo y consigue una cita con la maquillista; Mabel remodela su apartamento; y Oliver le cuenta la verdad a su hijo.

Un año después, Oliver se prepara para estrenar su nueva obra de teatro, pero el actor principal, Ben Glenroy (Paul Rudd) se desploma en el escenario poco después de discutir con Charles. ¿Qué le sucedió? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué Charles lo amenazó? ¿Qué pasará en la tercera temporada de “Only Murders in the Building”?

Paul Rudd como Ben Glenroy al final de la temporada 2 de "Only Murders in the Building" (Foto: Star Plus)

Actores y personajes de “Only Murders in the Building 3″

Por lo pronto, se sabe que Paul Rudd podría tener un rol recurrente en la tercera temporada de “Only Murders in the Building”. En una entrevista con TVLine, el cocreador de la serie John Hoffman señaló que espera que el actor “no obtenga algo enorme que lo aleje [de nosotros], pero estoy bastante seguro de que estamos en buena forma. Nuestras víctimas juegan un papel importante en la temporada, por lo que estamos muy emocionados de que sea parte de ella”.

Steve Martin como Charles-Haden Savage

Martin Short como Oliver Putnam

Selena Gomez como Mabel Mora

Cara Delevingne como Alice Banks

Paul Rudd como Ben Glenroy