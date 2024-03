Los que vimos los Oscars 2024 fuimos testigos de algo particular en el evento: un perro nombre Messi fue captado en cámaras en varios momentos. La presencia del can fue más allá de algo particular, ya que estaba allí por una razón, la cual fue más clara al final de la película. Y es que se hizo una referencia muy negativa —pero chistosa— en contra de Matt Damon, actor que no estuvo presente en la ceremonia, ya que no estuvo nominado.

Antes de que esto se tome como algo polémico, de una vez dejo claro que solo se trataron de bromas y que no hay nadie que se haya sentido aludido y menos el propio Damon. Sin embargo, hay quienes no saben qué fue lo que ocurrió para que el perro tome protagonismo y que incluso se haya dado el lujo de cerrar la transmisión de una forma cómica que dio la vuelta al mundo al ser algo inédito y que puede causar mucha gracia. Es por ello que ahora daremos una breve, pero concreta, explicación.

¿QUIÉN ES MESSI?

Messi, en esta oportunidad, no es el futbolista argentino campeón del mundo con su selección. Para fines de esta nota y de todo lo que tuvo que ver con los Oscars, se trata de un perro de raza border collie que tiene siete de años y que es un can adiestrado para trabajar en actuación. Precisamente, en la cinta “Anatomy of a Fall”, Messi tiene el papel de Snoop, la mascota de la familia protagonista, así que, de una u otra manera, se puede entender su presencia en la ceremonia, por más que no haya estado nominado.

Es más, el perro fue premiado en el Festival de Cannes, el 26 de mayo de 2023, cuando ganó el Palm Dog, premio especial que se otorga en dicha ceremonia, así que es mucho más que un animal que actúa.

El perro de nombre Messi fue uno de los invitados a la ceremonia de los Oscars (Foto: AFP)

LA PARTICIPACIÓN DE MESSI EN LOS PREMIOS OSCARS

El perro en mención tuvo algunas destacadas participaciones durante la ceremonia de los Oscars que se viralizaron en las redes sociales. Por ejemplo, una de ella sucedió cuando fue enfocado por las cámaras de la transmisión con una corbata y sentado en uno de los asientos. A esa imagen se añadieron unas patas de perro falsas para que aplaudan y así simularan que lo estaba haciendo Messi.

El momento más destacado de Messi en la velada fue al final del show. Luego de que Jimmy Kimmel diera por finalizada la entrega de premios, la transmisión mostró a al perrito, pero ya no en el teatro, sino en el Pase de la Fama de Los Ángeles, calle muy conocida en los Estados Unidos porque en el piso se colocan estrellas de regular tamaño con el nombre de famosos.

Messi se encontraba en la estrella que tenía el nombre de Matt Damon y levantó su pata trasera como si fuera a orinar, en una clara señal de menospreciar al actor, pero no fue así, ya que ello esconde un trasfondo con un significado que te hará conocer por qué sucede todo esto.

¿POR QUÉ MESSI SIMULÓ QUE IBA A ORINAR LA ESTRELLA DE MATT DAMON?

El conductor del show Jimmy Kimmel y el actor Matt Damon son grandes amigos, aunque no lo parezcan. Y es que por más de 20 años los dos han estado envueltos en una especie de guerra mediática, pero con la mejor buena onda del mundo. Algunas muestras de ello se dan cuando son entrevistados o participan de un programa de televisión y se hacen comentarios en contra de sus “enemigos”, los cuales resultan ser muy graciosos para la audiencia.

Entonces, la imagen de Messi fingiendo que iba a orinar en la estrella de Matt Damon es una broma más de Jimmy Kimmel en contra de su buen amigo y que, tras mucho tiempo, se ha convertido en su sello personal.

Días antes del evento, en una entrevista con CNN, Kimmel bromeó acerca de Damon y no haber recibido alguna nominación, por más que actuó en “Oppenheimer”, película que dejó a varios actores nominados para la gala central de premios.

“No está nominado al Oscar. Estuvo en ‘Oppenheimer’. Todos los demás fueron nominados excepto él. ¿Qué pasó realmente? No pudo conseguir una. Es una de las cosas más tristes que he oído jamás. Preguntó si podía venir y le dijeron: ‘Lo siento, solo los nominados’”, dijo el presentador.