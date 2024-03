Un accidente que luce inexplicable, una mujer desesperada por probar su inocencia, un hijo ciego que ya no sabe en qué creer y un misterio que parece imposible de resolver son las bases de “Anatomy of a Fall”, una cinta que casi nos obliga a empatizar con la protagonista, incluso si finalmente resultase culpable, mientras nos sumerge en una maraña de intrigas donde nada ni nadie es lo que parece.

Aunque fue la ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2023, inexplicablemente, Francia decidió apostar para los Premios Oscar por “The Taste of Things” (“A fuego lento”), una película que, si bien no carece de calidad narrativa, todos sabíamos que difícilmente podría competir con gigantes como “La sociedad de la nieve” o “Past Lives”, cintas extranjeras que la dejaron fuera de la lista final y que se perfilan como favoritas.

Además del festival francés, la cinta protagonizada por Sandra Hüller también arrasó en los Golden Globes y los Critics Choice Awards. Así que, mientras nos seguimos preguntando por qué Francia tomó una decisión tan torpe y se saboteó a sí misma, te mostramos 10 importantes datos de la película de la que todos hablan.

1. APOYAR LAS PROTESTAS EN FRANCIA, EL PECADO DE “ANATOMY OF A FALL”

Ya lo dijimos líneas arriba: la película causó sensación en el Festival de Cine de Cannes de 2023, evento en el que se llevó la Palma de Oro, así como otros reconocimientos a sus integrantes, entre estos a Justine Triet como directora de la cinta. En su discurso de aceptación, la mujer no dudó en criticar la respuesta violenta de las autoridades frente a las manifestaciones por la reforma de pensiones.

Como era de esperarse, el auditorio se dividió entre los que apoyaban las palabras de Triet y los que no lo aprobaban. Polémica o no, de nada le sirvió a “Anatomy of a Fall” su impresionante taquilla y alabanzas de la crítica, a las autoridades no les gustó que les recuerden sus fallos y “A fuego lento” terminó representando al país. ¿Venganza del gobierno de Emmanuel Macron? Jamás lo sabremos, aunque lo que sí es claro es que la decisión fue un completo fracaso.

Justine Triet es la mente maestra detrás de "Anatomy of a fall" (Foto: Valerie Hache / AFP)

2. LA CINTA NO GANARÁ UN OSCAR... PERO SÍ VA A IR

Si bien en Francia decidieron no enviar el drama legal a competir como “Mejor película extranjera” (en una movida polémica y sin sentido, por no poner algo peor), la Academia sí incluyó a la cinta en otras cinco categorías, por lo que no todas las esperanzas están perdidas.

Mejor Película o Película del Año

o Película del Año Mejor Dirección (Justine Triet)

(Justine Triet) Mejor actriz (Sandra Hüller)

(Sandra Hüller) Mejor guion original (Anatomy of a Fall)

(Anatomy of a Fall) Mejor montaje (Laurent Sénéchal)

3. ¿INOCENTE O CULPABLE? UNA PREGUNTA QUE NI LA DIRECTORA PODÍA RESPONDER

Sandra Hüller, la actriz que da vida a Sandra Voyter, la mujer acusada de asesinar a su esposo, nunca supo si su personaje realmente había acabado con la vida de Vincent Renzi (Swann Arlaud). De hecho, la directora Justine Triet y sus colaboradores le dieron como indicación que actuara como si no tuviera remordimientos.

Con esto, la directora francesa se aseguró que, incluso con el apoyo de postproducción, el misterio de la cinta se mantuviese hasta el final... y más allá.

Justine Triet aseguró haber escrito el papel de Sandra Voyter de "Anatomy of a Fall" teniendo en mente a Hüller (Foto: Le Pacte)

4. 50 CENTS, UNA INCLUSIÓN QUE NO ES FORZADA, AUNQUE NO VA CON LA PELÍCULA

Todos conocemos a 50 Cents, probablemente el artista urbano más exitoso del nuevo siglo. Pero, ¿incluirlo en un drama legal francés? Eso sí es algo que muy pocos siquiera podríamos imaginar, pero sucedió. O al menos, no directamente él, sino con una de sus canciones más importantes: PIMP, en una versión instrumental del grupo de funk alemán Bacao Rhythm & Steel Band.

En las primeras escenas de la cinta, Samuel pone la mundialmente conocida intro de la canción, que se reproduce en bucle una y otra vez hasta el extremo que la invitada de Sandra se va incómoda. “Parece que estaba imponiendo su presencia sin mostrarse”, indicó la joven en su juicio. El testimonio es un arma de la fiscalía contra la acusada, pues, en su teoría, ella estaba harta de él y esa fue la gota que colmó el vaso y por eso lo asesinó.

Así que no, 50 Cents es clave, aunque poco o nada tenga que ver con el desarrollo de la película. Gracias por la pieza de arte, “centavos”.

5. DOLLY PARTON ERA LA ELEGIDA, PERO AL FINAL FUE 50 CENTS

Una más sobre la canción. En inglés, PIMP es un acrónimo que “evolucionó” de un simple proxeneta a ser el hombre que todo lo controla (¿y si Samuel quería ser EL HOMBRE?). La letra coloca a 50 Cents en la cima de todos los raperos con rimas que envejecieron muy mal e incomodarían a cualquier persona reservada y hasta algunos intelectuales.

Curiosamente, esta no fue la primera opción, sino que se trataba de “Jolene” de Dolly Parton, tema en el que la artista suplica a otra mujer que no se lleve a su pareja. Si era un guiño pensado como indirecta a la aventura lésbica que tuvo la protagonista, nunca lo sabremos, pero lo cierto es que ambas tienen mucho más sentido cuando se analizan. Lamentablemente, o felizmente si te gusta 50 Cents, la producción no consiguió los derechos y tuvieron que darle la vuelta al asunto.

6. DANIEL, EL PERSONAJE MÁS COMPLICADO DE CONSTRUIR

En la cinta, Daniel es hijo de Samuel y Sandra, un joven ciego que tiene la mala suerte de encontrar el cuerpo sin vida de su padre. Un actor que cargara con la discapacidad visual y además pudiera soportar la emotividad de la escena final y el testimonio sería difícil de encontrar.

Y así fue. Para elegir a Milo Machado Graner, de 15 años, pasaron varios aspirantes, hasta que llegó él, aunque primero tuvo que llevar lecciones de piano y algunas visitas a personas con discapacidad visual para pulir su interpretación.

Milo Machado Graner interpreta a Daniel Maleski en "Anatomy of a Fall" (Foto: Le Pacte)

7. NI UN SOLO FLASHBACK

El drama legal tiene una característica que pocos notaron, pero que se disfruta y agradece: un ritmo vertiginoso en los juicios que da muy poco tiempo para procesar lo que sucede. El intercambio, con las emociones compartidas por los actores, hace que la acción no se detenga. Ante esto, la producción decidió no incluir cortes en retrospectiva o flashbacks que arruinen el desarrollo.

En las dos oportunidades que el recurso pudo ser empleado, la pelea y el viaje en coche al veterinario, se recurrió al uso de audio en la sala del tribunal, como una narración de testigo con una grabación de audio. “Retroceder nunca”, fue la consigna y les quedó excelente.

8. LA PELÍCULA TRIUNFÓ EN CANNES, PERO SANDRA HÜLLER NO

Hace siete años, Sandra Hüller perdió la Palma de Oro por “Tony Erdman” ante Jaclyn Jose y su participación en “Ma’ Rosa”. En 2023, su espectacular trabajo la colocaba como favorita para llevarse el premio a la Interpretación Femenina. Sin embargo, las bases del festival indican que una película solo puede ganar uno de los premios principales, y como “Anatomy of a Fall” se llevó mejor Película, las otras categorías quedaban anuladas, negándole otra vez la palma a la artista alemana.

Sandra Hüller otra vez quedó muy cerca de llevarse el premio a mejor actriz del Festival de Cannes. (Foto: Loic Venance / AFP)

9. ¿UNA CRÍTICA AL MACHISMO CONSERVADOR?

Una de las revelaciones que escandaliza a algunos personajes es que Sandra engañó a su esposo con otra mujer, lo cual la hace abiertamente bisexual y la coloca en el centro de una subtrama en la que los roles de género cobran fuerza.

En el juicio, el forense, el psiquiatra y el policía y el fiscal la consideran culpable, es decir que los hombres apoyan la acusación; por otro lado están las mujeres defendiendo la inocencia, la estudiante que conversa con Sandra al inicio (la que se fue molesta por el ruido de “PIMP”) y testifican a favor de la esposa. En el medio está Daniel, quien curiosamente es ciego como la representación misma de la justicia.

El juicio de Sandra revela una incómoda verdad en "Anatomía de una caída" (Foto: Le Pacte)

10. AL FINAL, SABER SI SANDRA MATÓ A SU ESPOSO NO IMPORTA TANTO

Durante 150 minutos (2 horas y media), la película se enfoca en lo que parece ser un crimen o un accidente. ¿Sandra lo mató o Samuel se suicidó? ¿Ella estaba harta de él o su conducta depresiva causó la tragedia? ¿Inocente o culpable? Esas preguntas resumen el conflicto.

Sin embargo, todo esto se derrumba a los ojos de Daniel, quien debe conciliar la versión que ahora tiene de su madre, una mujer que engañó a su padre y vivía en constante conflicto con él. Marge, su cuidadora, lo rescata de su drama personal y le recuerda que “lo único que podemos hacer es decidir” si seguimos en nuestro propio infierno o luchamos por salir.