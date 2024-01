“Past Lives” (“Vidas pasadas” en español) es una de las nominadas a Mejor Película en los Premios Óscar y, aunque la historia es encantadora, es poco probable que se lleve el galardón compitiendo contra gigantes como “Oppenheimer” o “Poor Things”. Sin embargo, si la ceremonia organizada por la Academia tuviera una categoría de romance, definitivamente resultaría triunfante. Hoy, te quiero explicar por qué ha sido uno de mis largometrajes favoritos de este año y, probablemente, también te sientas igual si has tenido un amor que se te escapó de entre los dedos.

Dirigida por Celine Song, la cinta es la ópera prima de la cineasta surcoreana-canadiense, quien tan solo tenía en su repertorio los guiones de dos obras de teatro y de algunos episodios de “The Wheel of Time”.

Se estrenó el 21 de enero de 2023 en el Festival de Cine de Sundance y, desde su estreno en salas, ha sido el público quienes se han encargado de esparcir la buena nueva sobre esta producción de A24.

Por supuesto, ha estado presente en casi todas las premiaciones famosas de esta temporada, pero antes de conocer que estaba entre las nominadas, fueron las recomendaciones de usuarios y creadores de contenido en redes sociales quienes me sembraron la intriga sobre esta historia de amor basada, parcialmente, en la experiencia de la directora.

Nora Moon y Hae Sung se conocieron en la escuela en Corea del Sur (Foto: A24)

¿DE QUÉ TRATA “PAST LIVES”?

La película inicia con una frase que resume, en buena cuenta, la base de la historia: “Hay una palabra en coreano. ‘In-Yun’. Significa ‘providencia’ o ‘destino’. Pero es, específicamente, sobre relaciones entre personas. Creo que proviene del Budismo y la reencarnación. Es un ‘In-Yun’ incluso si dos extraños se cruzan caminando en la calle y sus ropas se rozan de casualidad. Porque significa que debió haber algo entre ellos en sus vidas pasadas. Si dos personas se casan, se dice que es porque tienen ocho mil capas de In-Yun. Más de ocho mil vidas entrelazadas” .

“Past Lives” sigue a dos amigos de la infancia, Nora y Hae Sung, a lo largo de 24 años. Pese a su fuerte conexión, incluso desde pequeños, se ven separados por diversos factores de la vida: encontrarse en países diferentes, tener planes divergentes o incluso amores establecidos.

Sin embargo, cuando lo que siente uno por el otro es tan fuerte y vuelven a encontrarse tantos años después, deberán decidir si su amor vale la pena como para dejar todo lo demás atrás.

MIRA EL TRÁILER DE “PAST LIVES”

¿QUÉ ES LO ESPECIAL DE “PAST LIVES”?

“Past Lives” me conquistó, porque es desgarradoramente real. A diferencia de otras películas de romance, los protagonistas no pasan por grandes desafíos o batallas para estar juntos. A veces, la cotidianidad de la vida es suficiente para romperte el corazón, sobre todo si es resultado de tus propias decisiones.

En una historia de amor idílica, el romance es el más grande objetivo. Los enamorados harán hasta lo imposible por el otro: dejar todo lo que conocen, matar o incluso morir. Pero en la vida real, donde vivimos los adultos, pocas veces sucede algo así. Por el contrario, priorizamos nuestras carreras, nuestras metas, nuestra familias. Incluso si en el camino nos encontremos con esa persona que, inexplicablemente, se siente tan familiar y te acompaña en las noches, incluso sin estar a tu lado.

En un momento, Arthur, el esposo de Nora dice: “Pero qué buena historia es: novios de la infancia que reconectan veinte años después y se dan cuenta que estaban hechos el uno para el otro. Desde el principio, yo sería el esposo estadounidense malvado que se interpone en el camino del destino”.

Pero lo cierto es que no es un villano. Por el contrario, es muy comprensivo y le da el espacio que necesita la protagonista para descifrar lo que siente por Hae Sun sola y lo que está dispuesta a sacrificar.

Creo que no es necesario decir cuál es la decisión de Nora y Hae Sun al final de la película. Tan solo con decir que la entiendes, pero sigue siendo desolador, ya es un indicativo bastante obvio.

Aunque no lo parezca por lo que he dicho hasta el momento, “Past Lives” no es perpetuamente lúgubre. Es tierna, tiene momentos divertidos sutiles, pero que me hicieron reír a carcajadas, así como otros que me incomodaron o me hicieron gritar a la pantalla: “¡¿Eres tonto?! ¡¿No entiendes lo que te está diciendo?!”.

Pero así es la vida: palabras que no se dijeron, viajes que no se hicieron, riesgos que no se tomaron. Definitivamente, “Past Lives” es una película que no te puedes perder si quieres disfrutar de una buena historia de amor.