“Oscuro deseo” (“Dark Desire” en inglés), thiller mexicano protagonizado por Maite Perroni y Alejandro Speitzer, cerró su primera temporada revelando la identidad del “asesino”, pero con una serie de historias conectadas que no fueron abordadas. No obstante, Netflix aún no ha renovado la ficción para una segunda entrega.

Aún es muy pronto para que la plataforma streaming realice algún anuncio sobre la renovación de la serie dirigida por Epigmenio Ibarra y Kenya Márquez; sin embargo, en una reciente entrevista con GQ la actriz Maite Perroni habló sobre la posibilidad de ampliar la historia con una segunda temporada.

Si bien la protagonista no dio muchos detalles, señaló: “Eso lo decidirá el público”. Es decir, todo dependerá de la recepción que tenga “Oscuro deseo” en los 190 países en donde está disponible desde el miércoles 15 de julio de 2020.

Mira aquí el tráiler de la primera temporada de “Oscuro Deseo”

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “OSCURO DESEO”?

En la primera temporada de “Oscuro deseo” quedó claro que más de uno tenía motivos para matar a Brenda, pero en realidad no fue un asesinato sino un suicidó. Aunque la mujer fue hallada en su bañera con las venas del brazo derecho cortadas con una navaja de afeitar, Dario, Esteban y Leornardo fueron sospechosos del crimen.

Finalmente, la inspectora Patricia García descartó a cada uno y llegó a la conclusión de que fue in suicidio. Algo que su esposo Estaban sabía desde el principio gracias a un mensaje de voz que recibió de Brenda.

“Ay, Esteban. Sabía que no ibas a responder. Te vas a morir de la risa. Ya sé que odias los clichés, pero resulta que no hay mejor frase para decir lo que te tengo que decir. Cuando escuches este mensaje, yo ya estaré muerta. Sí, gordo, ya me quiero ir de mí, del mundo y hoy voy a cumplir mi promesa. Así que no me llores ni me traigas flores al cementerio, ¿eh? Ya sabes, soy alérgica”, dice en parte del mensaje.

Aunque se aclaró todo sobre la muerte de Brenda, en el proceso se revelaron algunos secretos de los demás personajes, lo que podría dar pie a la historia de la segunda temporada de “Oscuro deseo”.

¿Qué pasará con Alma y Dario en una segunda temporada de "Oscuro deseo"? (Foto: Netflix)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “OSCURO DESEO”

La segunda temporada de “Oscuro deseo” todavía no tiene tráiler oficial, pero estas son algunas imágenes de la primera entrega.

Maite Perroni ha sorprendido a sus fans con sus escenas sensuales en Oscuro deseo (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “OSCURO DESEO” 2

Por el momento, no se ha confirmado que actores volverán para la segunda entrega de “Oscuro deseo”, pero las apuestas más seguras son Maite Perroni, Jorge Poza y Alejandro Speitzer.

Maite Perroni como Alma

Jorge Poza como Leonardo

Regina Pavón como Zoe

Alejandro Speitzer como Darío

Erik Hayser como Esteban

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “OSCURO DESEO”?

La segunda temporada de “Oscuro deseo” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero es posible que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a finales de 2021 o incluso en el 2022.