La presencia de Osmel Souza en la tercera temporada de “La casa de los famosos” sí que sacará chispas, ya que adelantó que llega con la “lengua bien afilada”; por tanto, la convivencia dará mucho de qué hablar. A raíz de la participación de este polémico personaje, los televidentes desean saber más sobre él como quién es su pareja. Si también lo desconoces, te contamos detalles de su vida sentimental.

Antes te recordamos que el reality de Telemundo se estrena este martes 17 de enero y contará con la presencia de dos exconcursantes como panelistas.

LA PAREJA DE OSMEL SOUZA

Osmel Souza no tiene pareja actualmente, incluso piensa que jamás se ha enamorado y tampoco está interesado en conocer a alguien para compartir sus días, al considerar que no es bueno en el aspecto íntimo.

“¡Pues no, no tengo pareja! Es más, en un análisis sentimental de toda mi vida que yo he hecho, te voy a contar que soy considerado mala cama. Yo pensaba que me enamoraba, pero como soy tan mala cama, lo más probable es que en dos semanas me mandara pal’ sipote; entonces, yo sufría un dolor horrible y a los 3 días se me quitaba. ¿Esto no es amor? [se pregunta]”, contó en entrevista con El Universo en abril de 2022.

"Este soy yo esperando que ustedes me digan qué opinan de la lucecita que estoy usando para las fotos y videos", publicó en febrero de 2021 (Foto: Osmel Sousa / Instagram)

UNA FORMA DE SER MUY ESPECIAL Y COMPLEJA

El ‘Zar de la belleza’, como también se le conoce, añadió que esto se debe a que tiene una forma de ser complicada para el resto, además que adora su soltería y libertad.

“Yo tengo mi carácter, mi forma de ser en la intimidad. A mí, por ejemplo, me molesta dormir con alguien (…) ni un ser humano ni un perro, nada al lado mío”, precisó.

Sousa ha sido cuidadoso con su vida privada, pues no se le ha visto en situaciones comprometedoras con otras personas con las que posiblemente haya tenido una relación.

Durante su paso por los certámenes de belleza ha tenido grandes logros (Foto: Osmel Sousa / Instagram)

SIEMPRE AMÓ SU SOLEDAD

El hecho de ser un hombre que ama su soledad viene desde que era niño, pues no mostraba interés por tener amigos en Cuba; por tanto, pasaba sus días dibujando mujeres y recortando trajes para vestirlas. Lo peor era cuando sus padres lo descubrieron, no solo ello, cuestionaban su forma de hablar y sus ademanes afeminados, por lo que era comparado con su hermano.

“Cuando me descubrieron mis recortes que tenía guardada en una cajita, me dieron tremenda paliza porque pensaron que estaba jugando a las muñequitas y yo estaba haciendo un concurso de belleza, y bueno… estaba también jugando a las muñequitas”, dijo al programa “Aquí y Ahora” de Univision.

SUS ROMANCES

En la misma entrevista contó que en su pueblo de Cuba todos los miraban raro por la forma cómo hablaba y se movía, por lo que sus padres lo sometieron a un tratamiento hormonal, pero al no obtener los resultados que quisieron, lo enviaron a Venezuela.

“Cuando yo llegué y logré ser lo que era yo, no quise saber nada de nadie. Al principio no quise que me juzgaran, quería ser yo como quería ser y ahí tuve mis primeros romances”, indicó.