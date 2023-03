Osmel Sousa fue eliminado de la tercera temporada de “La casa de los famosos”. El “Zar de la belleza” se convirtió en el concursante número 10 en salir del reality show de Telemundo. Se convirtió en uno de los rostros favoritos de la famosa casa, pero finalmente salió de competencia.

“Bueno de mi salida de “La Casa de Los Famosos 3″… No sé qué decirte… Yo la esperaba la semana pasada. Cuando vi que fue Arturo (Carmona) el que se fue…. Dije: “Si esta semana me nominaron, esta semana me van a volver a nominar-…Porque en esta casa hay gente que quiere que yo salga””, fue el mensaje inicial del cubano.

Sin embargo, luego titubeó y cambió de idea sobre su salida de “La casa de los famosos 3″, donde protagonizó varios momentos memorables junto a sus compañeros. ¿Qué dijo el “Zar de la belleza” a sus seguidores y el público en general? Aquí te lo contamos.

El "Zar de la belleza" hizo de las suyas en "La casa de los famosos 3" (Foto: Osmel Sousa / Instagram)

¿QUÉ DIJO OSMEL SOUSA TRAS SER ELIMINADO DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3″?

Osmel Sousa dijo que su paso por “La casa de los famosos” fue una experiencia maravillosa. El famoso fue el décimo concursante eliminado de la tercera temporada del reality show.

“Me llevo una experiencia maravillosa. Nunca había estado en un reality como éste… Esto es una producción maravillosa… Todo lo que pasó a nivel de producción me encantó…. Una experiencia increíble que no olvidaré nunca”, dijo sobre el tiempo que convivió con otros famosos.

También le dedicó unas palabras a sus compañeros que continúan en competencia: “Sé de qué pie cojean. Tuve el privilegio de ser un poquito hipócrita… Estaba aquí y allá y así fue cómo pude estar y que me atendiera… Porque yo no vine a esta casa a estar limpiando baños”.

El empresario de 76 años ingresó en la tercera temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Osmel Sousa / Instagram)

El cubano de 76 años afirmó que estaba muy feliz de reírse y pasar tiempo en “La casa de los famosos”, aunque no le gustó la actitud de muchos de sus compañeros en algunas ocasiones.

“Si lo analizo bien como que no estoy tan triste… Eso se va poner color de hormiga en esa casa”, dijo sobre lo que podría pasar dentro de la casa en las siguientes semanas.

Osmel Sousa también dijo que cree que Paty Navidad no es la competidora más fuerte, como muchos suponen. El “Zar de La Belleza” cree que eliminarán al todo el Cuarto Tierra.