¡Ya nació la hija de Özge Özpirinçci! La actriz turca que interpretó a Bahar en “Mujer” ha dado a luz a su primera hija hace solo unas horas. Así lo confirmó su representante dejando claro que la famosa y su pequeña se encuentra en buen estado de salud.

“La salud de la madre y el bebé es muy buena”, señaló Önem Günal, representante de la actriz, quien afirmó que el nacimiento se ha producido por cesárea.

Desde que Özge Özpirinçci anunció que estaba embarazada ha recibido el apoyo de sus fans que han estado al pendiente de ella. La protagonista de “Amor a segunda vista” se ha mostrado feliz con esta nueva etapa en su vida a la que le quiere dedicar el tiempo necesario.

Özge Özpirinçci saltó a la fama al interpretar a Bahar en la telenovela "Mujer" (Foto: Özge Özpirinçci / Instagram)

¿CÓMO FUE EL NACIMIENTO DE LA HIJA DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

Özge Özpirinçci, la actriz turca que interpretó a Bahar en “Mujer”, dio la bienvenida a su primera hija hace solo unas horas. La pequeña nació por cesárea y se encuentra en perfecto estado de salud.

Según un comunicado del representante de la actriz, el nacimiento de la hija de Özge Özpirinçci fue todo un éxito y ambas se encuentran bien: “La salud de la madre y el bebé es muy buena”, reza el documento.

Aunque Özge Özpirinçci y su pareja, el también actor Burak Yamantürk, no se han pronunciado por el momento, se reveló que la pequeña ha medido 50 centímetros y ha pesado 3,149 kilos.

¿CUÁL ES EL NOMBRE DE LA HIJA DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

Por el momento no se conoce cuál es el nombre de la hija de Özge Özpirinçci, un tema que ha causado cierta polémica desde que la actriz anunció que le encantaría llamar a su primera hija Üzüm, que al española significa “uva”. “Creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien”, dijo la actriz meses atrás a la revista ‘Hürryet’.

Sin embargo, terminó por descartar ese nombre debido a que su esposo no le gustó. Además, la actriz confesó que no había encontrado aliados para poder hacerlo. “Todo el mundo me sigue diciendo “no le hagas esto a tu hija, Özge””, decía entonces la actriz a la revista. “No obtuve apoyo para este nombre. Creo que llamaré a mi hija Üzum en secreto”, afirmaba.

Otra declaración de la actriz que llamó la atención fue cuando dijo que estaba rezando para que su bebé no fuera del signo de escorpio. Esto ocurrió cuando Özge Özpirinçcifue fue invitada al canal de YouTube de Aslıhan Doğan Turan donde indicó que junto a su amigo Berrak Tüzünataç rezaron para que su hija no sea del signo en mención.

“Unimos nuestras manos y rezamos con Berrak Tüzünataç para que no haya ningún signo de ‘Escorpio’. Amo a la mujer Escorpio; sin embargo, un signo que puede hacerse un gran daño a sí mismo. Hay muchos lugares oscuros. Quiero primavera”, expresó la actriz.

Al recordar esto, Özge Özpirinçci dijo: “Un comentario fantástico, por supuesto. Que esté sana es suficiente”, afirmó para los medios turcos días antes de dar a luz a su primera hija.

Si bien el nombre de la pequeña sigue siendo un misterio, lo que sí está confirmado es que Özge Özpirinçci dejará la interpretación durante un tiempo para cuidar a su pequeña. “No quiero trabajar. Estoy planeando parar durante unos dos años”, afirmó la actriz que dejaba abierta la puerta para trabajar solo si salía un proyecto lo suficientemente interesante.