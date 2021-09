Sobre los últimos días de septiembre, los actores turcos Özge Özpirinçci y Burak Yamantürk se dieron el sí en un evento súper privado, al punto que nadie hubiera sabido si no fuera porque su amiga y testigo de boda, Tanem Sivar, compartió en cuenta de Instagram una fotografía del momento.

MÁS INFORMACIÓN: Cuando Özge Özpirinçci no creía en el matrimonio ni quería ser madre

Lo cierto es que Özpirinçci y Yamantürk se casaron en una propiedad del actor Edhem Dirvana, esposo de Tanem, el miércoles 22 de septiembre de 2021, en una ceremonia a la que asistieron apenas 20 personas, entre amigos muy cercanos y familiares.

De acuerdo con medios turcos, la pareja había planeado antes su boda, pero la noticia del embarazo cambió los planes. Por ello, optaron con una boda sencilla y la celebración a lo grande se postergó hasta después de que nazca la bebé. Sin duda, Özge Özpirinçci y Burak Yamantürk son la pareja del momento; pero, ¿cómo se conocieron? A continuación, conoce la historia de amor de los actores.

Özge Özpirinçci y Burak Yamantürk se conocieron en la serie “Tatar Ramazan” y si bien no llegaron a compartir pantalla, esta habría sido la ficción donde nació la atracción entre ellos (Foto: Hola Turquía)

LA HISTORIA DE AMOR DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI Y BURAK YAMANTÜRK

ASÍ EMPEZÓ TODO

En 2014, los rumores sobre una relación entre Özge Özpirinçci y Burak Yamantürk comenzaron a partir de unas fotografías en las que se les veía cogidos de la mano. A finales de ese año, los actores ya no ocultaban su amor y posaban juntos ante las cámaras.

Según los medios, los actores se conocieron en la serie “Tatar Ramazan” y si bien no llegaron a compartir pantalla, esta habría sido la ficción donde nació la atracción entre ellos y más tarde, se enamorarían hasta llegar al altar.

LA PASIÓN QUE COMPARTEN

Özge y Burak, además de compartir la actuación, una de sus pasiones más grandes, las estrellas trucas también comparten el amor por la aventura y los animales. No es raro verlos actualizar sus redes sociales con imágenes en las que se les puede ver disfrutando del mar, de la nieve o del campo, rodeados de animales. No solo sus gatos o perros, también otros menos habituales como burros o cabras.

Özge Özpirinçci y Burak Yamantürk sin amantes de los animales (Foto: Özge Özpirinçci/Instagram)

La protagonista de “Mujer” y el actor de “Fine Dying” también pasan momentos rodeados de la familia y amigos, acompañados cada vez que pueden de los hermosos paisajes que les regala la naturaleza en sus días de aventuras.

Özge Özpirinçci contó en una entrevista para Based Istambul que les encantaba cocinar juntos: “Para ser honesto, él cocina y yo estoy aprendiendo. Tenemos una cocina grande y me encanta pasar tiempo con él allí”. De hecho, Burak Yamantürk no descarta en un futuro tener su propio restaurante.

MATERNIDAD Y MATRIMONIO

En algunas ocasiones, Burak Yamantürk y Özge Özpirinçci habían señalado que disfrutaban la misma filosofía de vida y no tienen planeado casarse ni tener hijos. Sin embargo, las cosas cambiaron de momento a otro: la actriz está embarazada y ya se casaron.

En una entrevista con el medio español Diez Minutos, la actriz fue consultada sobre si le gustaría casarse con Burak Yamantürk, con quien tiene una relación desde siete años. “Siento que ya estamos casados. No necesito firmar ningún papel para formalizar mi relación”, indicó en esa ocasión. Con respecto a tener hijos, la actriz turca dijo que ser madre “no es algo que pueda imaginar”. Sin embargo, durante la conversación agregó una frase que le daría sentido a lo que está viviendo hoy en día: “en general trato de no planificar, sino simplemente vivir (…) acepto lo que la vida me ofrezca”.

Özge Özpirinçci y Burak Yamantürk son amantes de la aventura (Foto: Özge Özpirinçci/Instagram)

SU PRIMERA HIJA

Özge Özpirinçci tiene la edad de 35 años y está a punto de convertirse en madre por primera vez, junto a Burak Yamantürk. La actriz compartió una fotografía de su embarazo, en la que se muestra debajo del agua y con un pronunciado vientre.

Sobre el nombre de la bebé, aún no se ha dicho nada. Eso sí, en una entrevista la actriz de “Fuerza de Mujer” dijo que, si bien todavía no tiene un nombre para su hija, en estos últimos meses, le ha rondado el nombre de Üzüm, cuyo significado es uva en turco. Aunque no lo dijo directamente, al parecer a Burak no le anima mucho ese nombre.

EL DÍA DE SU BODA

Finalmente, Özge Özpirinçci y Burak Yamantürk se casaron en 22 de septiembre en Marmaris Bozburun, una pequeña ciudad costera en el suroeste de Turquía. Al parecer, la pareja tenía intención de casarse antes, pero pospuso la boda al saber que estaban esperando a su primera hija. También se ha informado que la intención de los recién casados es invitar a sus amigos después de que nazca el bebé, a una gran boda en Estambul.

Previamente, la actriz aseguró: “No me caso mientras esté embaraza, pero sí habrá una boda sencilla antes del nacimiento. Aunque no esperen que pueda divertirme mucho estando embarazada y tampoco puedo estar sentada mientras todos se divierten”.

El evento se dio a conocer gracias a la amiga de la actriz, Tanem Sivar, que compartió en Instagram un par de instantáneas con la novia que acompañó de un “Te amo” y de una felicitación para la pareja por haber formado su familia.