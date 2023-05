Con casi dos décadas de emisión, “El Hormiguero” se ha convertido en uno de los programas más populares de Antena 3 y la televisión española, no solo por sus destacados invitados y curiosos segmentos, sino también por el carisma de su conductor, Pablo Motos.

Y es que con 17 temporadas al aire, el conductor español ha vivido momentos curiosos, como la incómoda anécdota con Charlize Theron, los motivos por los que usa la misma ropa o la gran estafa que sufrieron de la televisión china.

Debido a esto, la celeb de España causó gran preocupación cuando anunció a través de sus redes sociales que fue operado de urgencia y sin previo aviso.

Pablo Motos ha estado al frente de todas las temporadas del programa de Antena 3 (Foto: El Hormiguero / Facebook)

LA OPERACIÓN DE PABLO MOTOS

En su cuenta de Instagram, el presentador español de 57 años reveló que se había sometido a una intervención no programada debido a una lesión en uno de sus brazos.

“Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto”, explicó el conductor junto a una fotografía en ropa interior y con los resultados de la operación.

Incluso, Motos se dio el lujo de bromear con su situación, ironizando con el brazo recién operado. “Ahora me llama “Supermanco”. Esta noche os cuento todo. Vaya susto’”, añadió.

Como era de esperarse, la publicación de Pablo Motos despertó la preocupación de colegas de la televisión y seguidores, que le dejaron sus mejores deseos, entre los que destacan Laura Pausini, Paula Echeverraía, Miguel Ángel Silvestre, entre otros.

El presentador de "El hormiguero" decidió ponerle buena cara a su intervención quirúrgica (Foto: Pablo Motos / Instagram)

LO QUE DIJO PABLO MOTOS SOBRE SU OPERACIÓN

La edición del lunes 8 de mayo tenía prevista la visita de Marta Díaz, algo que sí ocurriría, pues, pese a su operación, el presentador no dudó en presentarse en el programa.

“Hoy os tengo que contar algo personal que es evidente. El viernes, haciendo boxeo me rompí el 90% del tríceps y como me quedaba solamente un hilito sujetando el músculo me tuvieron que operar de urgencia. La verdad es que todavía estoy un poco afectado porque a partir de ese momento pasó todo muy deprisa y ha sido un milagro”, reveló en el programa.

El presentador español no dudó en agradecer a las personas que lo apoyaron en el doloroso momento que vivió.

“Una vez más me ha salvado la vida el doctor Ángel Villamor (...) si no llega a ser por él podría haber perdido toda la fuera del brazo para siempre y parte de la movilidad. Desde aquí le mando todo mi agradecimiento. Me ha librado de una gorda. En especial quería darle las gracias a Mayte Ocaña que estaba ahí mirándome con ternura cuando entré a quirófano”, expresó.

Para el conductor, la educación emocional es clave durante una intervención quirúrgica, pues perder el control en situaciones delicadas puede significar complicaciones.

“La primera vez que me operaron, ya llevo 5, entré en pánico y allí estaba ella. Me cogió de la mano y me miró con ternura hasta que me dormí. Esa mirada no se olvida. Lo cuento para subrayar lo importante que es la amabilidad en los momentos en los que los pacientes estamos indefensos y muertos de miedo. Eso marca la diferencia”, señaló.