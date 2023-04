Luego de su sonada separación con Christian Nodal tras casi dos años de relación y una promesa de matrimonio, Belinda decidió abandonar México e instalarse en Madrid, su ciudad natal y en la que continuó con sus proyectos artísticos, como telenovelas o como invitada en programas de entrevista.

Ya en Europa, la celeb de México se concentró en su carrera como actriz en “Bienvenidos a Edén”, esto pese a ser vinculada a conocidas figuras como Jared Leto, con quien compartió unas divertidas vacaciones, el peleador de UFC Yair “Pantera” Rodríguez, el modelo croata Dean Pelic, el actor Vadhir Derbez e incluso el artista regional Natanael Cano.

Pese a esto, “Beli” está concentrada en el lanzamiento de la segunda temporada de la serie de Netflix, la cual sumará actores como Carlos Torres y Nona Sobo.

Belinda como África en la segunda temporada de "Bienvenidos a Edén". (Foto: Sophïe Kholer / Netflix)

BELINDA Y LA HISTORIA DEL TREN EN MADRID

El pasado jueves 13 de abril, la actriz hispanomexicana fue parte de la lista de invitados de la semana en “El Hormiguero” de Antena 3, donde conversó con Pablo Motos de su carrera y futuros proyectos, además de revelar una curiosa anécdota que le ocurrió a su llegada al país.

Según indicó la intérprete de “Luz sin gravedad” y “Boba niña nice”, se quedó dormida en un tren y terminó perdida en algún tramo de su viaje entre Madrid y Barcelona, esta última la ciudad en la que iba a completar una grabación.

Como se sentía bastante cansada, la artista confesó que abordó el tren con ropa cómoda y en compañía de su perro, para poder descansar durante el viaje.

“Cuatro de la mañana me subí al tren y dije, voy a dormir unas horitas hasta llegar a grabar, directo al set. Me paso dos horas y lo peor es que iba con mi perrito. Entonces iba en pijama, con zapatillas, con un perrito con su camiseta de Prada”, inició.

A diferencia de otras ciudades en las que se suele anunciar las paradas, esto no ocurrió, por lo que perdió la noción del tiempo y lugar.

“Estaba en el tren. Es que en el tren no te despiertan, yo estaba súper cansada, tenía que grabar. Iba el crew atrás y de repente van pasando las horas y yo digo, ‘¡ay, qué bien, cuánto estoy durmiendo en el tren! ¡Qué alegría, qué gusto!’”, continuó.

Luego de un largo descanso, Belinda se encontró desorientada y le preguntó a uno de los pasajeros en qué estación se encontraban, a lo que uno le comentó que la estación en la que debió bajar la habían pasado dos horas antes.

“Está toda la producción esperándote, todos esperando a grabar. Me daba una vergüenza, me está dando una vergüenza contar esto”, expresó la mexicana.

NO PUDO USAR EL BAÑO

Sin embargo, esto no sería lo único, pues luego de varias horas, “Beli” necesitaba ir con urgencia al baño, por lo que debía pagar un euro, pero al no contar con cambio, se vio obligada a pedirle dinero a las personas que se encontraban en la estación.

“Me bajo en la primer parada y yo estoy, necesito ir al baño. Pero no sabía que necesitas un euro o dos para ir al baño. Entonces me tienes con el perro, con el pijama y las zapatillas ‘me puede dar un euro para ir al baño’”, contó la actriz.

Lamentablemente para ella, nadie la quiso ayudar, por lo que además de perdida junto a su perro y vistiendo ropa de cama, tampoco podía ir al baño.

“Nadie me ayudó, nadie me dio un euro para ir al baño. Real, nadie me ayudó. Yo sentada ya en la silla esperando, como una loquita queriendo ir al baño porque diez personas me dijeron que no”, comentó.

Finalmente, la mexicana admitió que aprendió su lección y se comprometió a no volver a dormir en el transporte, pues puede volver a ocurrirle algo similar. “Nunca más me vuelvo a quedar dormida en un tren. Hago lo que sea pero no me vuelvo a quedar dormida”, sentenció.