La temporada 2 de la serie “Bienvenidos a Edén” llegará muy pronto a Netflix. Así, conoceremos qué ocurrió con los protagonistas de la historia tras el impresionante capítulo con el que terminó su primera entrega.

Vale precisar que la popular plataforma de streaming ya anunció la fecha de lanzamiento oficial de la segunda parte del programa creado por Joaquín Gorriz y Guillermo López Sánchez. Además, se comunicó que nuevos actores se sumarán al show televisivo.

Entonces, ¿cuándo se lanzará ”Bienvenidos a Edén 2″? A continuación, te revelamos su fecha de estreno y todo lo que sabemos sobre los nuevos episodios de la serie de Netflix.

¿DE QUÉ TRATA “BIENVENIDOS A EDÉN 2″?

Aún no hay una sinopsis oficial de “Bienvenidos a Edén” - Temporada 2. Sin embargo, se presume que la trama intentará responder varias preguntas sin respuestas que dejaron los primeros capítulos del espectáculo televisivo.

En ese sentido, se narrarán las consecuencias que se desataron tras el arranque de la rebelión. Mientras que, por otro lado, Astrid tratará de avanzar en su misión de establecer el Nuevo Edén.

MIRA AQUÍ EL TEASER TRÁILER DE “BIENVENIDOS A EDÉN 2″

LOS NUEVOS ACTORES DE “BIENVENIDOS A EDÉN″

La segunda entrega de “Bienvenidos a Edén” contará con gran parte del elenco original. Entre ellos, destacan:

Amaia Aberasturi como Zoa Rey Gómez-Fajardo

Amaia Salamanca como Astrid Bartos Sepúlveda

Belinda como África Penati Guerra

Berta Castañé como Gabi Rey Gómez-Fajardo

Lola Rodríguez como Mayka

Sergio Momo como Nicolás “Nico”

Begoña Vargas como Bel

Tomy Aguilera como Charly Escudero

Guillermo Pfening como Erick

Diego Garisa como Ibón Arregui

Carlos Soroa como Eloy

Dariam Coco como Eva

Irene Dev como Alma

Asimismo, se suman al reparto las siguientes estrellas:

Carlos Torres, famoso por “La Reina del Flow”

famoso por “La Reina del Flow” Nona Sobo, reconocida por su trabajo en “Entrevías”

reconocida por su trabajo en “Entrevías” Lucía Guerrero, popular por “Grupo 7″ e “Historias para no dormir”

Belinda en la serie “Bienvenidos a Edén 2” (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “BIENVENIDOS A EDÉN 2″?

“Bienvenidos a Edén 2” se estrenará a nivel mundial el viernes 21 de abril del 2023. Como acostumbra Netflix, la temporada completa se lanzará a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que puedes ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países:

México: 1:00 am.

1:00 am. Guatemala: 1:00 am.

1:00 am. Honduras: 1:00 am.

1:00 am. El Salvador: 1:00 am.

1:00 am. Nicaragua: 1:00 am.

1:00 am. Costa Rica: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Panamá: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. República Dominicana: 3:00 am.

3:00 am. Puerto Rico: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 4:00 am.

4:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 8:00 am.

¿CÓMO VER “BIENVENIDOS A EDÉN 2″?

La segunda temporada de “Bienvenidos a Edén” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de ese día, podrás disfrutar de los nuevos capítulos de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.