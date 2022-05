“Bienvenidos a Edén” es la nueva serie española de Netflix creada por Joaquín Górriz y Guillermo López, y que cuenta con un elenco conformado por Amaia Salamanca, Amaia Aberasturi, Belinda, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Begoña Vargas, Ana Mena y Berta Vázquez, entre otros.

“¿Eres feliz?” es la pregunta que Astrid y Erick utilizan para invitar a Zoa y otros cuatro atractivos jóvenes, muy activos en las redes sociales, a una exclusiva fiesta en una isla secreta. Aunque ellos creen que el evento es para promocionar una nueva bebida, la realidad es completamente diferente. Lo que comienza siendo un viaje excitante pronto se transforma en algo lleno de oscuros secretos, mentiras y lo que no se puede escapar.

Los ocho episodios de la primera temporada de “Bienvenidos a Edén” se estrenaron en Netflix recién el viernes 6 de mayo de 2022, pero los usuarios de la plataforma y los fanáticos de los thrillers ya preguntan por una segunda entrega.

“BIENVENIDOS A EDÉN”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. Dos meses antes del estreno de la primera tanda de capítulos, Aragón Film Commission confirmó que ya está trabajando en la preproducción de una nueva temporada de la ficción española.

Aunque la popular plataforma streaming aún no ha realizado un anuncio oficial, por lo visto en el último capítulo, la historia de Zoa, Charly, Ibón, África aún Gaby aún no ha terminado, además, todavía no se han revelado todos los secretos de Astrid y Erik.

En el episodio final de “Bienvenidos a Edén”, los nuevos invitados que llegan a Edén les dan a Charly y Zoa la oportunidad de llevar a cabo su plan de escape. Sin embargo, los obstáculos no se hacen esperar, además Astrid tiene una sorpresa ara Zoa.

Por lo pronto solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y aunque no comparte dichas cifras pueden determinar si una serie es renovada o cancelada.

¿Qué harán Erik y Astrid para solucionar los problemas de la isla en "Bienvenidos a Edén"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “BIENVENIDOS A EDÉN”?

La segunda temporada de “Bienvenidos a Edén” aún no tiene fecha de estreno oficial en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming en algún momento del 2023.