Belinda se hizo conocida desde pequeña gracias a sus participaciones en telenovelas mexicanas como “Cómplices al rescate”, donde tuvo un rol protagónico. Sin embargo, desde el 2009 ella ya no ha realizado alguna participación en este tipo de historias en México y estuvo más concentrada en su carrera como cantante.

Con el paso de los años, la nacida en España ha ido volviendo a la actuación y muestra de ello fue su participación en “Bienvenidos a Edén”, serie de Netflix, en la que ya ha grabado su segunda temporada, la cual sería estrenada recién el próximo año a nivel mundial. Sin duda, esa presencia en la producción del gigante del streaming alegró a sus fans.

Si bien su actuación para Netflix dejó satisfechos a muchos, hay quienes sienten algún vacío sentimental respecto a sus inicios y desearían verla nuevamente en alguna telenovela de México, como antaño. Por más que algunos creen que eso jamás sucederá, ella aún mantiene las puertas abiertas a dicha posibilidad.

Belinda tiene una exitosa carrera como actriz y cantante, la cual formó desde que era una niña (Foto: Belinda / Instagram)

BELINDA NO DESCARTA HACER UNA TELENOVELA

En una entrevista con el programa “Ventaneando”, Belinda, alejada de los novios y todo lo romántico, habló de diversos temas y uno de ellos fue su actual carrera como actriz, por lo que también se le preguntó acerca de la posibilidad o la idea de volver a realizar alguna telenovela en México, tal y como solía hacerlo cuando era muy joven.

Ante ello, la española no dudó en asegurar que sí le gustaría y que estaría abierta a hacerlo debido a que así fue como inició su carrera artística y se encuentra muy agradecida con eso. Además, resaltó ser fanática de las historias que allí se cuentan.

“Estoy sumamente agradecida porque ahí empecé desde muy niña, me encantan las historias de las telenovelas”, fueron algunas de sus palabras.

LOS REMAKES QUE QUIERE HACER BELINDA

La cantante y actriz señaló que, si en alguna oportunidad tuviera que volver a la actuación en una telenovela mexicana, le gustaría hacer un remake de sus historias favoritas, las cuales son totalmente históricas en México y en diversas partes del continente americano.

Por ejemplo, ella mencionó “Rubí”, “La usurpadora” y “Marimar”, como algunas de las producciones que le encantaban y que ella quisiera protagonizar si es que se hiciera una nueva versión.

“En un futuro me gustaría hacer un remake de alguna telenovela, por ejemplo ‘Rubí’ es una de mis historias favoritas. Me encantaba ‘La usurpadora’. También me fascinaba ‘Marimar’... todas las telenovelas de Thalía eran fantásticas”, comentó ‘Beli’.

Eso sí, parece que sus sueños podrían verse un poco apagados, en especial con las dos primeras producciones que mencionó, ya que hace solo algunos años se realizaron nuevas versiones de esas telenovelas.