Luego de la polémica separación con Christian Nodal, Belinda decidió retomar su carrera como actriz y cantante, viajando a España para las grabaciones de “Bienvenidos a Edén” y participando de curiosas entrevistas, donde reveló detalles de sus proyectos.

Recientemente, la celeb de México fue confirmada como una de las participantes de “Divina Comida”, el reality de HBO Max que reúne a un grupo de conocidos personajes que deberán demostrar que son el mejor anfitrión y servir la comida más deliciosa que sus compañeros hayan probado.

Por el momento, el reality cuenta con cuatro episodios, los cuales se han vuelto tendencia en redes sociales, no solo por su divertido contenido, sino también por mostrar a Belinda haciendo gala de su lujosa mansión.

LA MANSIÓN DE BELINDA

En el episodio estrenado este jueves 27 de octubre, la cantante pop fue la anfitriona del episodio, llevando a sus tres comensales, José Manuel Bichir, Verónica Toussaint y Danona, a vivir lo que debía ser la mejor experiencia culinaria de sus vidas.

Como parte del programa, el anfitrión debe realizar un tour por la casa, donde se demostró que “Beli” tiene una fuerte pasión por el arte, lo cual se refleja en los cuadros y esculturas que posee.

“Me gusta mucho el arte, me gusta sentirme en una galería. Para mí, la familia es lo más importante, por eso me gusta mucho tener fotografías en mi casa. No hay una sola persona que ame que no esté en mi casa en una foto”, aseguró la mexicana.

Los cuadros son claves en los ambientes de la casa de Belinda (Foto: HBO Max / Captura)

Además de las colecciones de pinturas y fotos, la artista de 33 años también posee un gran piano, el cual ha sido clave en la composición de varias de sus exitosas canciones y que ha sido tocado por Christian Nodal, tal como este último compartió en sus redes sociales años atrás.

Del mismo modo, en la casa de la ex “Cómplices al rescate” se destacaron las enormes esculturas de color negro, las cuales se ubican en los pasillos de casa, acompañando el acceso a otros ambientes.

Belinda mostró los mejores ambientes de su casa en "Divina Comida" (Foto: HBO Max / Captura)

“Mi casa es el reflejo de mi personalidad: perfeccionista, popera, surreal y detallista”, sentenció.

Cabe destacar que, pese a que la mayoría de sus proyectos actuales están en el extranjero, la residencia de Belinda está ubicada al sur de la CDMX.