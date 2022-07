Belinda es una de las artistas más influyentes de en la actualidad, participando en recordadas telenovelas y construyendo una importante carrera musical que la ha llevado a ganar diversos premios internacionales.

Y es que la celeb de México no solo es reconocida por su amplia carrera artística, sino también por sus sonados romances con distintas personalidades, cantantes, deportistas, entre otros.

Esto, sin embargo, también le ha significado una gran cantidad de críticas por parte de usuarios en redes sociales y en algunos medios.

Tras separarse de Christian Nodal, Belinda viajó a España (Foto: Álex Córdoba / Expansión)

LAS CRÍTICAS A BELINDA EN MÉXICO

Tras finalizar su polémica relación con Christian Nodal, con quien incluso estaba planeando casarse, Belinda abandonó México para irse a España para grabar “Bienvenidos a Edén” y promocionar su carrera musical.

Tiempo después, sería la propia artista quien confirmaría que se quedaría en el país europeo a vivir.

En conversación con “El País”, “Beli” reveló varios de sus proyectos y contó cómo tuvo que lidiar con los “haters” de redes sociales, a quienes culpó de atacarla por mucho tiempo. Además, aseguró que son pocas las personas que la aprecian de verdad.

“No puedo afirmar que tenga ni 15 personas que me quieran de verdad, creo que las puedo contar con los dedos de una mano”, contó.

En España, Belinda se unió a "Bienvenidos a Edén" (Lucia Faraig / Netflix)

Del mismo modo, la actriz se refirió a sus críticos en México, y cómo su nombe se hizo tendencia en redes sociales debido a sus polémicas.

“Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país”, destacó la ex Cómplices al rescate.

Como se recuerda, las críticas contra Belinda se incrementaron tras romper con Nodal, pues capturas de pantalla compartidas por el propio artista regional hicieron que sea calificada como interesada, por lo que amenazó con tomar medidas legales.

“Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”, añadió.