“Painkiller (”Medicina letal” en español) es una serie de Netflix creada por Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster, y que se basa en el artículo del The New Yorker de Patrick Radden Keefe “La familia que construyó un imperio del dolor” y “Pain Killer: un imperio del engaño y el origen de la epidemia de opioides de Estados Unidos” de Barry Meier.

El drama que detalla las causas y los efectos de la epidemia de opioides en Estados Unidos y sigue a los responsables, a las víctimas y a una investigadora que busca la verdad se grabó en Toronto desde abril hasta noviembre de 2021 y se estrenará en Netflix el 10 de agosto de 2023.

“Medicina letal” cuenta con un elenco conformado por Uzo Aduba, Matthew Broderick, Taylor Kitsch, Carolina Bartczak, West Duchovny, Jack Mulhern, Dina Shihabi, Clark Gregg, John Rothman y Tyler Ritter. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “PAINKILLER”

1. Uzo Aduba como Edie Flowers

Uzo Aduba, que apareció en “Orange Is the New Black”, “In Treatment”, “Mrs. America”, “Showing Roots”, “Lightyear” y “American Pastoral”, da vida a Edie Flowers, una abogada sensata que trabaja para la oficina del fiscal federal en Roanoke y que investiga el nuevo fármaco OxyContin.

De acuerdo con la descripción de Netflix, “ella intenta presentar un caso contra Purdue Pharma, la compañía que fabrica OxyContin y es ampliamente culpada por crear la epidemia de opiáceos en Estados Unidos”.

Uzo Aduba como Edie Flowers en la serie "Medicina letal" (Foto: Netflix)

2. Matthew Broderick como Richard Sackler

Matthew Broderick, que participó en “Ferris Bueller’s Day Off”, “WarGames, Election”, “The Lion King”, “The Cable Guy”, “The Tale of Despereaux”, “Godzilla”, “BoJack Horseman” y “Inspector Gadget”, asume el rol de Richard Sackler, sobrino de Arthur Sackler, el fundador de Purdue, y un alto ejecutivo de Purdue Pharma. Para saldar las deudas de la familia, propone convertir a los opiáceos en el motor de ganancias de la compañía.

Matthew Broderick como Richard Sackler en la serie "Medicina letal" (Foto: Netflix)

3. Taylor Kitsch como Glen Kryger

Taylor Kitsch, que fue parte de “Friday Night Lights”, “True Detective”, “The Terminal List”, “The Defeated”, “American Assassin”, “The Covenant” y “X-Men Origins: Wolverine”, interpreta a Glen Kryger en “Medicina letal”. Se trata de “un hombre de familia trabajador y dueño de una pequeña empresa cuya vida cambia cuando sufre una lesión en el trabajo y su médico le receta OxyContin”.

Taylor Kitsch como Glen Kryger en la serie "Medicina letal" (Foto: Netflix)

4. Carolina Bartczak como Lily Kryger

Carolina Bartczak, que apareció en producciones como “X-Men: Apocalipsis”, “Brick Mansions”, “The Bold Type”, “Business Ethics”, “White Lie”, “A Charming Valentine” y “La vida secreta de Marilyn Monroe”, da vida a Lily Kryger, la esposa de Glen que hace todo lo posible para apoyar a su esposo después de su lesión. “Pero ella se ve empujada al límite por sus comportamientos cada vez más peligrosos y dañinos”.

Carolina Bartczak como Lily Kryger en la serie "Medicina letal" (Foto: Netflix)

5. West Duchovny como Shannon Schaeffer

West Duchovny, que participó en producciones como “Saint X”, “The Magicians”, “A Mouthful of Air”, y “The X-Files”, es la encargada de interpretar a Shannon Schaeffer, una exatleta universitaria que se une al equipo de ventas de Purdue y “a medida que su papel se vuelve cada vez más lucrativo, su conciencia entra en juego”.

West Duchovny como Shannon Schaeffer en la serie "Medicina letal" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el elenco de “Medicina letal”: