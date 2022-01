Edén Muñoz se ha convertido en uno de los artistas más completos del regional mexicano, ya que además de ser vocalista y acordeonista de Calibre 50, es cantautor y compositor, pero no solo de su agrupación especializada en el estilo Norteño-Banda, sino también de otros músicos como El Fantasma y Los Dos Carnales, a quienes compuso “Cabrón y vago”, tema que los lanzó a la fama.

Gracias a su talento, el mexicano, nacido en Los Mochis, Sinaloa, el 25 de septiembre de 1990, se ha ganado el cariño y respeto del público, no solo de varios estados del país azteca, sino de otras naciones, que entona a todo pulmón sus canciones.

El artista ha señalado en más de una ocasión que su gran fuente de inspiración para crear las letras de sus canciones ha sido su familia conformada por su esposa y dos hijos. Debido al gran amor que les tiene, a continuación, te contamos quién es Paloma Llanes, la pareja del intérprete “Siempre te voy a querer”.

Edén Muñoz ha conformado una bonita familia junto a su esposa. En redes sociales, todos admiran a la pareja (Foto: Paloma Llanes / Instagram)

TODO SOBRE PALOMA LLANES, LA ESPOSA DE EDÉN MUÑOZ DE CALIBRE 50

Paloma Llanes es la esposa de Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50, con quien está casado desde 2018 y tiene dos hijos: Emilio y Matías.

1. Nacimiento

La esposa de Edén Muñoz es muy activa en sus redes sociales, donde destacan su belleza (Foto: Paloma Llanes / Instagram)

La madre de los dos hijos del creador del tema “Cerrando ciclos” nació el 10 de noviembre, fecha en la que el artista no dudó hace poco en llenarla de halagos en sus redes sociales.

“Le pido a Dios que nos dé muchos años más juntos. Te mereces lo mejor del mundo por ese corazón noble y hermoso. Gracias por tantas cosas que has hecho por nosotros, incluso más que por ti misma. Cada que te veo se me cae la baba y se me llena el pecho de orgullo cuando digo que eres mi señora, compañera, amiga, amante, confidente y cómplice de todas las cosas que se me ocurre”, le dice en un clip de más de cuatro minutos.

2. Fue modelo

La pareja del vocalista de Calibre 50 tiene una figura impactante (Foto: Paloma Llanes / Instagram)

Debido a su porte, Paloma incursionó en las pasarelas, para ello estudió en la Academia de Modelaje Profesional “Casa Di Sogno” de Cecy Rivera, donde además de modelar, aprendió etiqueta.

Ella tenía 14 años cuando decidió convertirse en una modelo profesional, y vaya que lo logró y destacó de entre las demás.

3. Fue reina de belleza

Una imagen de cuando la joven madre fue Miss Sinaloa en 2011 (Foto: Paloma Llanes / Instagram)

El año 2011 decide participar en el Miss Sinaloa, quedándose con la corona. Años después decide participar en Miss México.

Cuatro años después, en 2015, participó en Miss Mesoamérica, donde representó al país azteca, siendo la ganadora.

4. Estudios universitarios

Cuando se coronó Miss Mesoamérica (Foto: Paloma Llanes / Instagram)

Llanes no se quedó solamente con su pasión por las pasarelas y la moda, pues estudió en la universidad y se graduó como licenciada en Administración de Empresas Turísticas.

Una carrera que le sirvió para seguir adelante con sus proyectos, aunque ahora está enfocada en su familia ay la crianza de sus dos pequeños hijos.

5. Estatura

Tiene varias fotografías en ropa de baño, que deja ver su trabajada figura (Foto: Paloma Llanes / Instagram)

Paloma mide 1.70 metros, estatura que la llevó a ser llamada para desfiles de moda y pasarelas.

6. Redes sociales

Ella cuida bastante su figura y toma fotografías de cómo se ve (Foto: Paloma Llanes / Instagram)

En su cuenta de Instagram, tiene actualmente más de 223 mil seguidores que siguen el día a día de la joven madre de familia.

7. Más datos

Aquí con un vestido floreado y el cabello recogido. Un look muy natural (Foto: Paloma Llanes / Instagram)

Nombre completo: Paloma del Rocío Llanes Germán

Paloma del Rocío Llanes Germán Edad: 29 años.

29 años. Signo zodiacal: Escorpio.

Escorpio. Instagram: @palomallanesg

