“Pandora” es uno de los grupos femeninos más famosos en México y otros países de América Latina. Fernanda Meade y las hermanas Mayte e Isabel Lascurain son las integrantes de este trío musical que popularizaron el tema “¿Cómo te va mi amor?”, un hit musical internacional.

El grupo tiene más de 10 millones de copias vendidas de su discografía. Han recibido 32 discos de oro y 15 de platino. Hasta la fecha han lanzado dieciocho álbumes de estudio, cuatro en directo y más de cincuenta recopilatorios.

Este 2022, Pandora cumple 36 años como uno de los tríos musicales más famosos de México. Tenían planeada una gira llamada “Más Pandora que nunca”, pero fue puesta en pausa debido a la pandemia de COVID-19. Bajo estas circunstancias, las integrantes tomaron un descanso, haciendo pocas presentaciones en televisión y enfocándose cada una en proyectos personales. Pero, ¿qué pasó con cada una de ellas? Aquí te lo contamos.

¿QUÉ PASÓ CON FERNANDA MEADE, ISABEL Y MAYTE LASCURAIN DE “PANDORA”?

FERNANDA MEADE

Fernanda Meade es una de las integrantes de “Pandora”. Ella recordó en una reciente entrevista en “De primera mano” cuando hace 30 años cumplió su sueño de ser solista, decisión que la hizo quedar fuera del trio musical.

Esto provocó un distanciamiento con sus compañeras, quienes se sintieron traicionadas. “El mismo día que me despedí de Pandora en “Siempre en Domingo”, ese día, minutos después, yo ya estaba nada más con otro vestuario, cantando mi canción como solista”, recordó.

Fernanda Meade relató, en una entrevista con Mónica Garza para “Historias engarzadas”, que hubo un par de frases que la hirieron profundamente. Su decisión de ser solista causó un fuerte enfrentamiento entre las integrantes de “Pandora”.

Sus compañeras, Isabel y Mayte Lascurain, revelaron que se sintieron engañadas porque Fernanda Meade ya tenía todo planeado para lanzarse como solista pero ellas no sabían nada.

“Ya tenía todo, manager, ya había hablado con todos menos con nosotras. Es triste y lo hablo porque no estoy mintiendo. Lo más doloroso es el engaño, el hecho de que ya tuviera todo planeado y nosotros no supiéramos”, afirmaron.

Tras la salida de Fernanda Meade, Pandora integró a una ex corista llamada Liliana Abaroa, quien fue presentada el 11 de junio de 1989 en “Siempre en domingo”. Años después, en 1996, regresó Fernanda Meade, quien se reconcilió con sus compañeras. La cantante regresó y hasta la fecha “Pandora” sigue más consolidado que nunca.

ISABEL LASCURAIN

Mientras continua con los reencuentros de “Pandora”, Isabel Lascurain lanzó su primer programa para su canal de Youtube llamado “Abre la caja de…”. Fue el 23 de marzo del 2021 cuando la cantante tuvo a su primera invitada, su amiga Ana Brenda Contreras en donde la actriz fungió como madrina del proyecto.

Debido a la pandemia del coronavirus, la entrevista tuvo que ser a la distancia. Eso sí, la integrante de “Pandora” demostró su gran experiencia al entrevistar y conversar al aire. Ella suele tener conversaciones con varios de sus amigos de la farándula bajo este formato.

Esta no es la primera vez que Isabel Lascurain demuestra su talento como conductora ya que lleva más de una década siendo parte del programa televisivo “Netas Divinas”.

MAYTE LASCURAIN

Mayte Lascurain decidió cambiar el rumbo de su vida luego de sufrir la muerte de su padre y consumarse su divorcio. Fue en 2017 cuando la cantante decidió probar algo diferente a la música.

“Llegué a una de las misas de mi padre, esto fue en el año 2000, y de pronto como que escuché una voz que [me dijo que] tenía que tomar un diplomado de logoterapia”, contó en una entrevista a la Revista Quién.

“Al año yo era otra persona. Me quedé tan fascinada que estudié mi carrera completa hasta que me recibí”, reveló. “Y luego [estudié] la tanatología porque a mí me llama la atención adónde vamos después de esta vida. Es una incertidumbre increíble”, agregó.

Fue así como la integrante del grupo “Pandora” se convirtió en terapeuta. Esto le permitió combinar su pasión por la música y con el de sanar emocionalmente a la gente que lo necesita.