“El valor de la verdad” tuvo como invitado a David ‘Pantera’ Zegarra, quien contó pasajes de su vida cuando era pequeño y la violencia familiar que presenció cuando su madre era maltratada física y psicológicamente por su padre.

El boxeador narró los momentos que vivió cuando su progenitor maltrataba a la persona que le dio la vida. Incluso dijo que en una oportunidad, por el hecho de que su mamá se puso una falda, le prendió fuego a su prenda de vestir, algo que provocó que tenga marcas de quemadura en la pierna.

Por todo lo que vivió, señaló que su padrastro es su héroe porque, a su modo, sacó adelante a toda su familia.

A continuación, revisa todas las respuestas que dio sobre la violencia en su hogar desde que tiene uso de razón y cómo salió adelante.

¿Te abandonó tu padre a los tres años? Respuesta: Sí (Verdad)

“Lo poco que recuerdo de él es golpeando a mi madre y nada más. Le golpeaba la barriga a mi mamá cuando estaba embarazada. No sé quién es y no lo conozco. Si ahora veo a alguien golpeando a una mujer, me bajo del carro y si me tengo que ir preso, me voy preso. Las veces que he querido hacerlo [golpear a los maltratadores], alguien en el carro me detuvo. Si lo veo por la calle no sé quién es y si sé quién es, no me interesa (…). Yo soy de las personas que piensa que a una mujer se le trae al mundo para quererla, adorarla y engreírla. Gracias a Dios que conocí el deporte muy temprano, si no lo hubiera conocido, no sé qué hubiera sido de mi vida, orque tenía todo en contra: un barrio muy bravo, drogas, alcohol, amigos, no había plata para comer. Mi padrastro es mi viejo, él echó a mi papá; por eso es mi superhéroe. Con él recogíamos la basura en el mercado Mi padrastro lo echó, por eso es mi superhéroe (…). Había carencias y mi padre nunca estuvo, por eso trabajábamos recogiendo basura en el mercado de Villa El Salvador y nos gustaba ir donde vendían pollos para llevar las tripitas a nuestras casas y comerlas”.

¿Odias a tu padre? Respuesta: Sí (Verdad)

“Hemos sufrido mucho. Tenía 3 o 4 años, yo lloraba, gritaba, me desesperaba cuando veía que este señor le pegaba a mi madre, la pateaba en el suelo y por atrás mi padrastro con un fierro persiguiéndolo, desde esa vez no supimos más de él. Una de las cosas marcadas que tengo de esos abusos es que cuando mi madre se puso una falda, mi padre le prendió un lamparín y tiene una pierna quemada”.

¿Construiste una casa de estera para tu familia en Villa El Salvador? Respuesta: Sí (Verdad)

“Cuando te dan el terreno porque te lo dan vació. Estábamos con mi hermano y mi mamá embarazada. Entonces para demostrar teníamos que construir, pero como no teníamos plata lo hicimos de esteras. El colchón o frazada en el suelo. Son procesos de aprendizaje de la vida y de ahí poco a poco empezamos a trabajar. Yo no me avergüenzo de nada (…). Vendíamos con mi familia panes para ganar 3 soles por cada ciento”.

