Paola Rojas y Zague eran considerados una de las parejas más estables del medio.

Cuando se filtró el video íntimo, el exfutbolista dijo que no era él y habían editado ese clip.

Uno de los episodios más duros que le ha tocado vivir fue revivido por la presentadora Paola Rojas, quien se divorció de Luis Roberto Alves, mejor conocido como ‘Zague’, luego que se filtrara, en 2018, un video íntimo que involucraba a su entones esposo y padre de sus hijos.

La conductora de “Netas Divinas” confesó en su mismo espacio televisivo que dicha polémica le dolió el corazón, pero no el alma. “Es muy difícil de verbalizar y es muy complejo. Yo me casé con la idea de quedarme para siempre (…), pero cuando no fue así, tampoco es que fue un descalabro brutal”, señaló.

“Siento que, a lo mejor, siempre me percibí soltera. Antes de casarme, siempre yo me percibí completa. Así me formaron y así crecí, completa. Entonces, sí, tuve una pareja muchos años y fui feliz muchos años, pero cuando eso se rompe, sí, se me rompe el corazón, pero no se me rompe el ser, no se me rompe el alma. Yo estoy completa y restauro, sano mi corazón, pero mi esencia no se desangra”, manifestó. Debido a lo dicho por Rojas te contamos cómo fue su historia de amor que llegó a su fin.

Paola Rojas hablando de su divorcio con Zague (Foto: Netas divinas)

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Ambos se conocieron en 2007 cuando coincidieron en un evento que Televisa había organizado. Paola Rojas en aquel entonces conducía el noticiero “A las tres” y Luis Roberto Alves ‘Zague’ se iniciaba como tras retirarse algunos años del fútbol profesional.

INICIAN UN ROMANCE

Si bien, se desconoce cómo empezaron a frecuentarse para dar el siguiente paso, los dos confirmaron su relación a los pocos meses de haberse conocido.

SE JURAN AMOR ETERNO EN EL ALTAR

En marzo de 2009, Zague y Paola se dieron el “sí acepto” en el altar. La boda se realizó en las playas del Caribe mexicano. personajes del mundo del entretenimiento y deportivo estuvieron entre los invitados, así como políticos, pues el tío de la entonces novia era el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Paola Rojas y Zague se mostraban siempre muy enamorados (Foto: De Primera Mano)

SE CONVIERTEN EN PADRES

En agosto de 2011 se convierten en padres de sus mellizos, Leonardo y Paulo, quienes actualmente están con su madre.

UN ESCÁNDALO EN REDES SOCIALES

Aunque eran considerados una de las parejas más sólidas, un escándalo llegó a sus vidas. En junio de 2018, antes de que se inicie el Mundial de Rusia, se filtró un video íntimo de ‘Zague’, donde aparecía desnudo frente a un espejo hablándole a una mujer, de quien se desconoce su identidad.

SE DIVORCIAN

Aunque en un inicio, el exfutbolista negó que fuera él, Paola Rojas decidió que lo mejor era divorciarse, algo que finamente se dio a inicios de 2019.

UNA RELACIÓN CORDIAL POR SUS HIJOS

Por el bienestar de sus hijos, ellos actualmente mantienen una relación de respeto y cordialidad. “Yo creo que alguien que formó parte de tu vida, alguien con quien compartiste momentos lindos y compartiste amor pues es una buena idea que siga existiendo no solamente una relación respetuosa, sino incluso cariñosa y amable”, dijo el año pasado.