Si de relaciones estables comentamos, sin duda alguna la conformada por Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero es una de las que destacan en el mundo del entretenimiento latino, ya que al estar casados más de una década, tener un hijo y derrochar amor cada instante, así ambos se encuentren trabajando en diferentes proyectos, ella como actriz y él como un exitoso coreógrafo, han hecho pensar a todos que el verdadero amor sí existe.

Y es que al ver tan enamorados a estos esposos, los corazones de las personas más duras pueden llegar a ablandarse por tanto derroche de cariño el uno para el otro; a ellos se suma su hijo Matteo, con quien han formado una hermosa familia.

Debido a que su matrimonio es uno de los más admirados por el medio, te contamos cómo se inició la historia de amor entre la talentosa la protagonista de “Corazón guerrero” y el destacado coreógrafo puertorriqueño.

A pesar de que en ocasiones han tenido trabajos que los han distanciado, Alejandra Espinoza y su esposo mantiene viva la llama de su amor (Foto: Aníbal Marrero / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Transcurría el año 2007 cuando Alejandra Espinoza decidió participar en Nuestra Belleza Latina (NBL). Por aquel entonces, Aníbal Marrero era el profesor de baile en la Mansión de NBL, por lo que un día sus caminos se cruzaron un 28 de marzo.

CUPIDO LOS FLECHÓ AL INSTANTE

La mexicana, de 35 años, contó que ni bien lo vio se enamoró perdidamente de él, pero había un detalle: ella tenía pareja. “A mí Aníbal siempre me gustó. A mí me gustaba desde que lo vi (…). Yo tenía novio y no es algo de lo que yo estoy orgullosa, pero Aníbal me gustaba”, contó en entrevista a “Enamorándonos USA”.

Por su parte él señalo que su asistente ya le había comentado de una joven “espectacular” y que estaba segura iba a ganar, tal como sucedió. Hasta ese momento, no la había visto, pero cuando reunió a todas las participantes quedó impactado con su belleza. Aunque tenía temor de algo: ella era su menor por 10 años.

SE HICIERON AMIGOS, PERO HABÍA COQUETEOS

Los dos iniciaron una gran amistad, pero en medio de esta relación comenzaron a surgir algunos detalles por parte de ambos como regalarse dulces, malteadas, etc. Incluso, una vez ella le entregó una paleta y cuando se despidieron casi se besan. “Yo me fui de ahí como si hubiese tenido 14 años y ¡el crush de mi vida me hubiese hablado por primera vez!”, mencionó la actriz.

SE CONVIERTEN EN NOVIOS

En 2008, Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero oficializan su romance y desde ese momento se dejaron ver muy enamorados. La felicidad era tan inmensa que no dejaban de dedicarse tiernos mensajes.

Las muestras de amor y cariño entre Alejandra Espinoza y su esposo los muestran en sus redes sociales (Foto: Aníbal Marrero / Instagram)

SE CASAN

Después de tres años de noviazgo, ellos decidieron llegar al altar para jurarse ante Dios amor eterno. Ambos lucían radiantes el día de su boda.

SE CONVIERTEN EN PADRES

A mediados de 2014, los esposos anunciaron que estaban esperando a su primer hijo, al cual llamaron Matteo y llegó a este mundo en marzo de 2015. La felicidad fue plena y hasta hoy continúan derrochando amor.