La actriz Alejandra Espinoza no solo es muy popular por su papel protagónico en Corazón Guerrero, sino también en redes sociales, donde acumula más de 3 millone de seguidores, y con quienes comparte anécdotas de sus novelas y proyectos futuros en los que va a participar.

Además de compartir fotografías y videos en familia o sobre las producciones en las que actúa, la primera reina de Nuestra Belleza Latina es muy aficionada a los deportes, principalmente a las maratones.

De hecho, la actriz se ha mostrado orgullosa de su pasión por el running, e incluso anima a sus seguidores a llevar una vida sana y practicar deportes, pues, según indicó, es un tema de salud.

La actriz oriunda de Tijuana ha compartido en más de una ocasión su pasión por las maratones, participando de algunas realizadas en San Francisco y Los Angeles, en Estados Unidos, aunque también ha admitido que las grabaciones han afectado su desempeño.

“Mi rendimiento no es el mismo porque yo vivo en Miami a nivel del mar, aunque poco a poco me he ido adaptando”, confesó.

MÁS INFORMACIÓN: La historia detrás del debut de Alejandra Espinoza como actriz de Televisa

ALEJANDRA ESPINOZA Y SU LUCHA CONTRA LOS INFARTOS

Sin embargo, la actriz no solo corre por pasión o para mantener la gran figura que luce en “Corazón guerrero”, sino también porque en su familia existen antecedentes de enfermedades cardiovasculares.

Hace unos días se dio a conocer que el padre de la actriz ha sufrido dos infartos y se sometió a una cirugía a corazón abierto, por lo que una afección hereditaria es muy probable y, con ejercicios, la joven actriz busca evitarlos.

MÁS INFORMACIÓN: La noche de terror de la presentadora Alejandra Espinoza con parálisis facial y con el ojo derecho nublado





La protagonista de "Corazón guerrero" reveló por qué participa en maratones (Foto: Alejandra Espinoza / Instagram)

“La familia por parte de mi papá siempre ha sufrido de problemas cardiovasculares, no es esa la razón principal por la que comencé a correr, pero mi papá siempre me menciona que le da mucho gusto que haga este tipo de ejercicio porque ayuda a mi salud. A fortalecer el sistema cardiovascular”, indicó.

La actriz, además, resaltó que correr es una actividad que disfruta, pues hacerlo por la mañana, a las 5:30 A.M., es algo que “le encanta”.

“Esta disciplina me hace sentir muy bien, me da mucha energía. Mucha gente dice que corro demasiado, pero yo me siento incompleta si no lo hago, si en la mañana no corro al menos dos kilómetros, siento que no arranqué el día correctamente”, agregó.