Aquellos fanáticos del anime y del manga original se habrán dado cuenta de que la serie “Parasyte: The Grey” es muy diferente a lo que ya habían visto. La producción que se estrenó en Netflix el viernes 5 de abril presenta algo nuevo para quienes esperaban que se retrate lo que ya era famoso en Japón. Sin embargo, esto no era algo inédito a la fecha de su salida, pues el tráiler ya nos había dejado en claro que iba a presentar cosas jamás antes vistas.

La protagonista es otra, la historia se centra algo distinto, los escenarios no son los mismos y demás. Seguramente podría seguir enumerándote todo lo que ha cambiado en este título, pero de nada serviría, ya que, a estas alturas, tú mismo lo has notado. Lo que sí te estarás preguntando es, ¿por qué la serie es tan diferente? Si bien no hay una respuesta oficial, trataré de explicártelo de una manera sencilla para que todos lo tengan claro, aunque eso no hará que cambies de opinión si es que estás molesto con las variaciones.

¿POR QUÉ “PARASYTE: THE GREY” ES DIFERENTE AL ANIME Y AL MANGA?

En el anime y en el manga, la protagonista de la historia fue Shinichi, quien es infectada con un parásito, pero logra que este no llegue al cerebro y se quede solo en su brazo. A partir de allí, ambas figuras se apoyan mutuamente y entablan una relación de convivencia armoniosa mientras resuelven los problemas que se les va presentando en el camino.

En tanto, en la serie de Netflix hemos conocido a Jeong Su-in, una joven que también es afectada por un parásito, pero que tampoco llega al cerebro, sino que se queda en su rostro. Es por ello que en el tráiler y en el as imágenes oficiales hemos visto que este espécimen sale por un lado de su cara en determinados momentos.

Si bien la serie de Netflix y las producciones del manga y anime llevan el mismo nombre, no quiere decir que la historia sea la misma. Lo que pasa es que estos seis capítulos no son una adaptación con lo que ya presentó Japón hace algunos años, sino que se trata de una narrativa basada en el universo creado originalmente.

Afiche promocional de la serie coreana "Parasyte Los grises" (Foto: Netflix)

