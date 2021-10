Las grabaciones de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” están en marcha. Desde que Telemundo anunció la realización de la secuela de la exitosa telenovela colombiana, los fans están pendientes de cada detalle que sale a la luz sobre la continuación de la historia de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes.

Telemundo confirmó que la mayoría del elenco original de la telenovela hará parte de la segunda temporada. Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Reyes) y Natasha Klauss (Sarita), volverán a dar vida a sus icónicos personajes. Sin embargo, habrá una gran ausencia, Michell Brown no será parte de la secuela.

Eso sí, de la mano de los actores originales de “Pasión de gavilanes”, la segunda temporada tendrá la participación de nuevos intérpretes. Una de las nuevas caras que hará parte de la telenovela es la actriz Katherine Porto, muy conocida en la televisión colombiana.

Katherine Porto ha hecho parte de numerosas telenovelas nacionales como "La viuda de la mafia", "Hasta que la plata nos separe" y "Amar y temer" (Foto: Katherine Porto/ Instagram)

¿QUIÉN ES KATHERINE PORTO?

Katherine Porto es una actriz y presentadora de televisión colombiana. Natural de Cartagena, la artista de 44 años ha trabajado en series, telenovelas, cine y programas de televisión.

Su primera aparición en televisión fue en el año 2004 con la exitosa serie colombiana “La viuda de la mafia” del Canal RCN. En el 2016, participó de la telenovela “Hasta que la plata nos separe”, donde interpretó a Susana Rengifo y en el 2008 participó en “Mujeres asesinas” con el papel de Sandra.

En los años siguientes, Katherine Porto siguió participando en más producciones como “¿Quién amará a María?” (2007), “Tierra de cantores” (2010), “La diosa coronada” (2010), “Los herederos Del Monte” (2010), “Amar y temer” (2011) y “La prepago” (2013).

Otros trabajos para la televisión en los que ha participado son “La viuda negra” (2014), “Manual para ser feliz” (2014), “La esquina del diablo” (2015), “Un bandido honrado” (2019) y “Bolívar” de Caracol Televisión.

Katherine Porto también ha demostrado su talento y carisma en la pantalla grande participando en las películas “Uno al año no hace daño” (2014), “Uno al año no hace daño 2″ (2015) y “El jefe” (2011) en el personaje de Ángela.

Eso sin dejar de lado su faceta como presentadora de televisión. Porto ha trabajado en “La isla de los famosos: una aventura pirata” (2004) y “También caerás” (2003 - 2004).

KATHERINE PORTO EN “PASIÓN DE GAVILANES 2″

Katherine Porto aún no ha revelado cuál será su papel en la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes”. Sin embargo, la actriz colombiana ha compartido algunas fotografías desde Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, donde se realizan las grabaciones de la telenovela.

Para motivar la imaginación de sus seguidores, Porto publicó en sus redes sociales una fotografía con muy poca ropa y mostrando lo emocionada que está por formar parte del proyecto de Telemundo.

En la imagen, Katherine aparece con el torso desnudo y se cubre el pecho con los brazos, mientras sostiene unos ramos de flores en sus manos. La actriz se muestra sonriente y rodeada de la naturaleza del lugar.

“Mi sonrisa cuando me preguntan si estaré en Pasión de Gavilanes 2″, escribió en el pie de foto en la que también pregunta: “¿Cómo me llamaré? ¿Qué nombre me podrías?”, se lee en la descripción.

