Aunque en agosto de 2021, Michel Brown anunció que no volvería a interpretar a Franco Reyes en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, después de que Telemundo presentará al elenco principal de la nueva entrega de la exitosa telenovela colombiana, el actor argentino dejó abierta la puerta para su regreso.

En una entrevista con la emisora Radio Mitre, el intérprete de 45 años explicó: “Voy a estar en otro proyecto al mismo tiempo que ellos arrancan y por eso no voy a poder participar, pero gran parte del elenco está. Leí algo, una pequeña sinopsis y la historia se oye increíble. No me cabe duda de que va a ser un golazo y que va a ser una gran experiencia también. Yo voy a estar trabajando en ese momento [de las grabaciones] en Bogotá y México”.

Además, reconoció que Franco Reyes “es de los personajes que llevo en el corazón”. Tal vez fue eso lo que lo lleva a reconsiderar su decisión. Entonces, ¿aparecerá en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”?

Michel Brown interpretó al noble Franco Reyes en "Pasión de gavilanes", papel con el que se ganó el cariño del público (Foto: Telemundo)

¿MICHEL BROWN ESTARÁ EN “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

El 20 de octubre de 2021, dos días después del video publicado por Telemundo, Michel Brown acudió al plató de ‘Hoy día’ para presentar su nueva serie, “Parot”. Durante la conversación, Adamari López aprovechó para preguntarle por su ausencia en la segunda entrega del melodrama que se emitió entre octubre de 2003 y julio 2004.

“Todavía no se sabe nada”, fue lo único que dijo el actor, lo que obviamente emocionó a los fanáticos de “Pasión de gavilanes” que no pierden la esperanza de que Brown forme parte de la nueva tanda de episodios.

“Es que ayer no te vimos, vimos a varios de los actores y tú fuiste el único que me faltó, entonces no quería dejar de preguntarte por eso”, insistió la conductora del programa antes mencionado. Ante lo que Michel Brown respondió entre risas: “Sí, es que voy a estar rodando una serie pero... me no habla inglés”.

Aunque no se trata de una confirmación, la sonrisa pícara de Michel y sus palabras son suficientes para mantener la esperanza a su colaboración en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”.

Pero, ¿volverá como personaje recurrente o solo tendrá una participación especial? Para los seguidores de la telenovela que le ha dado la vuelta al mundo cualquiera de esas opciones es preferible a su ausencia.