En el 2003 se estrenó “Pasión de gavilanes”, una telenovela colombiana creada por Julio Jiménez con la ayuda de RTI Televisión y transmitida por Caracol Televisión y Telemundo. La misma se convirtió rápidamente en una de las telenovelas más reconocidas a nivel nacional y su comercialización en toda latinoamérica y Estados Unidos la posicionó como uno los programas de televisión más vistos entre el 2003 y 2004,

Esta telenovela fue protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, con la participación antagónica de Kristina Liley, Juan Pablo Shuk y Lorena Meritano. La historia original se basó en el programa “Las aguas mansas” producida por la misma RTI Producciones en 1994, pero no alcanzó tanto éxito como “Pasión de Gavilanes”.

Esta producción llegó a tal éxito que muchos pensaron que habría una segunda temporada de la serie, pero los años pasaron y no se concretó nada con sus responsables directos. Hoy en día si bien muchos de los actores desearían volver a participar en una segunda parte, otros actores como Michel Brown no estarían de acuerdo con ello. ¿Por qué?

MICHEL BROWN NO QUISIERA UNA TEMPORADA 2 DE “PASIÓN DE GAVILANES”

Póster oficial de "Pasión de Gavilanes" (Foto: RTI Producciones)

El actor colombiano que interpretó a Franco Reyes, admitió a través de Instagram que no haría un “Pasión de gavilanes” 2. Sin este actor dentro del elenco principal, muchos dudan que siquiera pueda ser posible una segunda parte de la exitosa telenovela.

“Hay que dejar pasar las cosas y más cuando tienen tanto éxito, conectar con otras historias. Me la llevo en el corazón pero hay más historias que contar”, explicó Brown según la revista People en Español. Algunos fans han interpretado su comentario como una negativa definitiva a no participar más en la franquicia de Telemundo.

Sin embargo, existen otros entusiastas que creen que Brown solo quería dejar la historia principal de “Pasión de gavilanes” en paz, pero que podrían hacer algún tipo de spin-off con los protagonistas para descubrir qué pasó con ellos luego de todos los problemas que tuvieron que solucionar durante la primera temporada.

"Pasión de gavilanes" tenía a 6 protagonistas (Foto: Telemundo)

Esto calzaría con los comentarios de sus compañeros, como por ejemplo Paola Rey, quien dio vida a la rebelde Jimena y confesó que "por ahora la verdad no hay planes (para una segunda temporada, pero me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción”.

Por su parte, Natasha Klauss, quien interpretó a otra de las hermanas Elizondo, ‘estaría bello’ que se hiciera una secuela de la telenovela, pero reconoce que sería ‘difícil’: “yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de gavilanes 2, no sé por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello, pero difícil”, reconoció la inolvidable ‘Sarita’.

Finalmente, otro de los hermanos Reyes salió a dar su opinión para que sus fans sepan qué piensa él de una segunda temporada: "Habría que ver la historia que nos presenten, si es que se llega a hacer, y ver cuánto tiempo pasó, si pasaron 10 años, 15 años... Y ver qué nos pasó a cada cual, entonces dependiendo de lo que nos pasó a cada cual pues ahí le agarramos, pero yo creo que las características de cada personaje siguen estando igual. Juan va a seguir siendo bruto porque él no estudió”, confesó.

Esta última declaración calzaría con la opinión de Michel Brown, aunque aún nada está dicho. Es probable que con el tiempo los actores y la casa productora lleguen a un acuerdo para reunirse en la pantalla chica o fuera de ella, todo con tal de recordar los buenos momentos que tuvieron al producir “Pasión de gavilanes”.

