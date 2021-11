Sebastián Boscán, reconocido por interpretar al inolvidable Leandro Santos en “Pasión de gavilanes”, falleció el domingo 28 de noviembre tras una dura batalla contra el cáncer de estómago. La muerte del actor ha teñido de luto al medio artístico colombiano y sus colegas han compartido emotivos mensajes de despedida dedicados a él.

Boscán es un actor muy reconocido dentro de la televisión colombiana. Ha trabajado en exitosas producciones como “La mujer en el espejo”, “Madre Luna”, “Doña Bárbara” y “Sin senos no hay paraíso”, entre muchas otras. Pero, sin duda, Sebastián alcanzó la popularidad gracias a su participación en la telenovela “Pasión de gavilanes”, donde interpretó al afeminado Leandro Santos, personaje con el que se ganó el cariño y el aplauso del público.

A raíz de las grabaciones de la segunda temporada de la exitosa telenovela de Telemundo, muchos han recordado al actor colombiano y creían que estaría en la secuela que protagonizan Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Michel Brown, Natasha Klauss y Juan Alfonso Baptista. Pero, ¿por qué Sebastián Boscán no había sido convocado? Aquí la respuesta.

Sebastián alcanzó la popularidad gracias a su participación en la telenovela “Pasión de gavilanes” (Foto: Caracol Televisión)

¿POR QUÉ SEBASTIÁN BOSCÁN NO HABÍA SIDO CONVOCADO PARA “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

El actor colombiano Sebastián Boscán se hizo conocido internacionalmente por interpretar al inolvidable Leandro Santos en “Pasión de gavilanes”. Leandro era el amigo incondicional de Óscar Reyes, ya que siempre lo apoyó en cada una de las locuras que cometió.

Sin duda, Leandro Santos marcó un antes y un después en la carrera artística de Sebastián Boscán, pues a partir del éxito de “Pasión de gavilanes” le empezaron a llover varias ofertas laborales y se hizo conocido fuera de Colombia.

La realización de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” ha despertado todas las expectativas de los fans. Luego de confirmarse el retorno del elenco principal completo, Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Michel Brown, Natasha Klauss y Juan Alfonso Baptista, los espectadores han querido saber si el resto del reparto del elenco origina también regresará.

En ese sentido, cabe mencionar que Sebastián Boscán no había sido convocado para formar parte de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, que se graba actualmente en Colombia.

Sebastián Boscán, quien falleció el domingo 28 de noviembre, no fue convocado para la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” porque su personaje no forma parte del universo de la exitosa telenovela 18 años después.

Él, al igual que otros personajes, no regresarán a la secuela de la telenovela de Telemundo. Así lo explicó Danna García, a través de su cuenta de Instagram, donde hizo una transmisión explicando que varios actores del elenco original no serán parte de la nueva producción.

“La familia de Dínora por supuesto no está porque ese personaje ya falleció, entonces esa familia desaparece”, expresó la actriz que también se refirió al personaje de Sebastián Boscán: “La familia de Leandro (Santos) no está, o sea esa familia por libreto no existe, nunca existió, nunca se escribió”.

“Esta historia fue concebida hace más de un año, casi dos años, o sea que si hace más de un año y medio no estaban concebidas ciertas familias desafortunadamente nunca podrían haber llamado a personajes que pertenecían a esas familias porque no están en el libreto”, explicó Danna García.