“Pasión de gavilanes” es una de las telenovelas más exitosas de Colombia y tras 15 años de su estreno, la historia de amor de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo sigue cautivan corazones, así que por esta razón, Telemundo ha decidido producir una secuela de este melodrama que se estrenó en 2003.

La casa televisora confirmó la noticia a través de un comunicado de prensa y el regreso del icónico melodrama que fue protagonizado con gran éxito de audiencia por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown es un hecho y será parte de su nueva programación de cara a la temporada televisiva 2021-2022.

No cabe duda que esta información generó mucha alegría y felicidad por parte de todos sus fanáticos, así que muchos se han comenzado a preguntar quiénes del elenco original serán parte de esta nueva entrega y en esta nota te lo vamos a contar.

¿QUIÉNES SERÁN PARTE DE PASIÓN DE GAVILANES 2?

“Pasión de gavilanes” 2 centrará su historia 20 años después de que los hermanos Reyes encontraran el verdadero amor en las hermanas Elizondo en medio de una venganza.

Si bien Telemundo no ha confirmado nada sobre el elenco, los los diferentes comentarios que han hecho en el pasado sus actores al ser preguntados acerca de si les gustaría participar en una secuela de la telenovela arrojan sin duda mucha luz sobre el asunto.

Mario Cimarro no ha ocultado su deseo de volver a adentrarse en la piel del impulsivo Juan Reyes, el mismo entusiasmo lo mostró en su momento Paola Rey, quien dio vida a Jimena.

Desde 2017, Mario Cimarro ya no trabaja en telenovelas (Foto: Instagram)

No todos sus protagonistas, sin embargo, están dispuestos a participar en la esperada secuela. Hace varios meses, en una entrevista con un medio español, Michel Brown ya dejó claro que no tiene ningún tipo de interés en volver a interpretar al sensible Franco Reyes.

Él que si ha confirmado su participación en la historia de “Pasión de gavilanes” 2 es Jorge Cao quién se volverá a poner en los zapatos de ‘Martin Acebedo’, es más, ya se encuentra preparándose para esta nueva oportunidad de interpretar a uno de sus personajes más exitosos a lo largo de su carrera actoral.

Jorge Cao interpretó al legendario Martín Acevedo, un militar retirado y que está paralítico. (Foto: Telemundo)

Habrá que esperar para ver quiénes participarán finalmente en la secuela de Pasión de gavilanes tras 25 años después del estreno de la telenovela.