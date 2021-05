Gracias a “Pasión de gavilanes” Paola Rey es una de las actrices colombianas más queridas de Latinoamérica. En la telenovela de 2003, la actriz interpretó a Jimena Elizondo. Han pasado 17 años desde entonces y ha vuelto a ser noticia por una publicación de Rey en un emblemático lugar: nada más y nada menos que en la haciendo de los Elizondo, su familia en la ficción.

Escrita por Julio Jiménez, la historia de amor de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo dejó huella en el corazón del público y catapultó a la fama a sus protagonistas: Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. La historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo caló tanto en la memoria del público que hasta ahora sigue estando vigente.

Por ello, cada publicación de sus actores, sobre todo relacionada con “Pasión de gavilanes”, dan mucho de qué hablar en redes sociales. Hace poco, Paola Rey compartió un clic suyo en un lugar muy recordado por los fans, llevando a pensar a algunos que es posible una segunda temporada de la exitosa telenovela.

PAOLA REY, DE VUELTA EN LA HACIENDA DE LOS ELIZONDO

En la mencionada publicación, Paola Rey se muestra haciendo distintas poses frente a la que muchos han identificado como la hacienda de los Elizondo, la cada donde su personaje, Jimena vivió junto con sus hermanas Norma y Sarita, así como con su madre, Gabriela, y su abuelo Don Martín Acevedo.

La grabación es ambientada por la canción de “Pasión de gavilanes”, Fiera inquieta, que en la novela es interpretada por Rosario Montes (Zharick León), aunque los temas de la producción los interpretaban Ángela María Forero y Lady Noriega. Lo cierto es que fue un momento para recordar, así lo dejó en claro Rey.

“Qué lindo fue volver a este lugar, recuerdos maravillosos”, dijo la actriz en el post de Instagram publicado hace unas semanas y en el que se muestra en una secuencia de imágenes de ella acompañada de la melodía de la ficción.

A raíz de esta publicación, algunos fans de la actriz y de la historia de Julio Jiménez han revelado su deseo de tener una segunda temporada. No obstante, esto no ha sido confirmado por los actores principales ni por el canal. De hecho, ni siquiera Paola Rey mencionó algo al respecto en su post; es decir, no ha estado allí grabando algo de la producción.

Incluso, la hacienda de los Elizondo es, en la vida real, una de las construcciones que hay en El Pórtico, un restaurante muy conocido que queda cerca de Bogotá. Ese sitio no solo sirvió como la casa y las mujeres protagonistas de la historia, sino que allí se grabaron algunos de los matrimonios de la telenovela, entre ellos el de Norma y Juan, y el de Sarita y Franco.