“Pasión de gavilanes” fue y será una de las telenovelas colombianas más exitosas de todos los tiempos, cuya trama quedó grabada en la memoria de la gente que la vio entre 2003 y 2004. Si bien, llegó a convertirse en la preferida del público, no todo habría sido color de rosa dentro de los sets de grabación, pues los rumores de una mala relación detrás de cámaras entre las hermanas Elizondo circularon por mucho tiempo.

A pesar de que la prensa del país cafetero aseguraba que las protagonistas no se llevaban bien, el profesionalismo de las actrices a la hora de meterse en sus personajes callaba la boca de los periodistas de espectáculos.

Sin embargo, siempre quedó la duda de que ellas tuvieran una pésima relación laboral. Pero ¿a raíz de qué actitudes o comportamientos surgieron estos chismes en el medio? De acuerdo con una publicación de El Tiempo, de febrero de 2004, se revela el trato que tenían las muchachas.

Norma, Sarita y Jimena eran las hermanas Elizondo que se enamoran de los hijos Reyes, considerados enemigos de su familia (Foto: Caraccol Televisión)

¿DANNA GARCÍA ERA COMPLICADA?

Entre los rumores que circularon durante pleno apogeo de la novela señalan que la actitud de Danna García habría llevado a distanciarse de Paola Rey y Natasha Klauss.

Algunos de ellos aseguraban que la actriz que interpretó a Norma Elizondo tenía celos de Jimena, su hermana en la ficción, porque a esta última le permitían mostrar más el cuerpo. Según el medio colombiano, en una oportunidad le propusieron a García un desnudo parcial con Mario Cimarro (Juan Reyes), pero se negó y planteó que esa parte se la dieran a Rey, a quien sí le gustaba mostrarse.

Asimismo, señalaron que a Danna no le gustaba compartir con las otras dos protagonistas a la hora del almuerzo, pues conversaba sólo con algunos actores, pero no con ellas.

Varios aseguraron que el carácter de Danna García en "Pasión de gavilanes" era muy complicado (Foto: Caracol Televisión)

¿HABLABAN MAL DE GARCÍA?

Otro de los chismes dados a conocer fue que Natasha Klauss (Sarita) era la conspiradora y habla mal de Danna García ante Paola Rey, esto creaba un ambiente tenso en los estudios de grabación.

“Me dijeron que ellas estaban hablando mal de mí. Les pregunté si me tenían envidia y me contestaron que no. Me imagino que la gente que estaba alrededor se enteró y desde ese momento el chisme se agrandó. Pero a partir de ese momento la relación entre las tres ha mejorado. Somos un buen equipo de trabajo”, dijo García.

Por su parte, Klauss y Rey señalaron que si bien tuvieron enfrentamientos, lograron limar asperezas para que el ambiente laboral no se viera perjudicado.

Algunos chismes aseguraban que Natasha Klauss y Paola Rey hablaban a espaldas de Danna García (Foto: Caracol Televisión)

DANNA GARCÍA NO GUARDA LOS MEJORES RECUERDOS

Pese a todo, Danna García sorprendió a muchos cuando manifestó que grabar “Pasión de gavilanes” no fue una de las mejores experiencias que haya tenido.

“Fue una época muy triste a nivel personal porque acaba de romper una relación, yo me iba a casar, regreso de Alemania a Miami, entré a la universidad. Yo estaba en una época en donde lo último que yo estaba pensando era en ser actriz de novela o hacer algo exitoso. Yo estaba muy sola. Yo no encontré una familia en ‘Gavilanes’, que me hubiera hecho mucha falta, encontré un freno de mano”, contó en entrevista con Lorena Meritano a través de un Instagram Live.

Incluso señaló que sus compañeras le tenían cierta envidia porque su personaje cobró más fuerza que las otras. “Nos habían vendido a todos como que éramos seis protagonistas y creo que eso fue parte del problema de que yo encajara bien porque cuando empiezan los personajes de Mario [Cimarro] y mío a ser como que en historia un poquito más protagonistas, eso no cayó muy bien. No era culpa mía, pero terminas cargando ‘el marrón’, como dicen en España”.

“Tal vez mis compañeras no sabían que yo no tenía ningún interés profesional, o sea yo no estaba buscando ni triunfar, ni ser la reina de las novelas haciendo eso, ni sobresalir porque mi corazón estaba todavía en una transición entre lo que yo venía de vivir de mi vida personal, que era mi prioridad, entonces cuando yo entro a ‘Gavilanes’ yo creo que estaba como muy inocente o ignorante de lo que estaba pasando porque mi cabeza estaba en otro lado”, agregó.

No fue hasta bien avanzadas las grabaciones cuando Danna pudo percatarse de lo que estaba sucediendo a su alrededor. “Como había esta desconexión entre la persona y la actriz, tampoco me daba mucho cuenta en un principio de cómo era el ambiente porque yo llegaba a grabar y estaba más preocupada como de aprenderme mis libretos y resolver mi estatus personal y no me daba mucho cuenta de todo lo que estaba generando este distanciamiento”.

Sin entrar en demasiados detalles, Danna compartió que había gente dentro del elenco que se encargaba de poner a los demás en su contra. “Yo me doy cuenta tarde”, reconoció.

Danna García no tiene buenos recuerdos de su participación en "Pasión de gavilanes" (Foto: Caracol Televisión)

¿QUÉ DIJO NATASHA KLAUSS TRAS LO DICHO POR DANNA GARCÍA?

Tras el revuelo que causó García con sus declaraciones, Natasha Klauss no se quedó de brazos cruzados y rompió su silencio. Según dijo, la versión compartida por Danna contrasta fuertemente con los recuerdos que ella tiene 17 años después de una época tan importante y especial en su vida.

“La verdad todos nos queríamos y teníamos buena relación laboral. Puede ser solo un punto de vista personal, pero la verdad no vi el en vivo. Estamos en momentos de dar luz y energía, eso es lo único que deseo y cada quien elige qué dice y qué piensa y también está bien”, respondió la actriz colombiana a una seguidora que se interesaba por conocer su opinión sobre el tema.

Paola Rey, por su parte, afirmó que no tiene líos con nadie. “El momento no hemos discutido en lo más mínimo. Si alguien ha necesitado decir algo, lo ha hecho de frente. Somos un gran equipo de trabajo”.

Tanto Natasha como Paola han cultivado una gran amistad tras haber culminado las grabaciones de “Pasión de gavilanes”, que perdura en el tiempo.

