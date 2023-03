La española Patricia Donoso logró batir un récord en la historia del concurso “Supervivientes”. Y es que, luego de protagonizar uno de los saltos más largos del reality, la nacida en Córdoba optó por abandonar el programa de Telecinco en apenas una semana sin dar muchas declaraciones de por medio. ¿Habrá tenido miedo a la convivencia?

Aunque no tuvo el final que ella misma quería, Donoso creyó que era buena idea acudir al set de “Supervivientes” para contar los pormenores de su salida del programa en apenas una semana. Eso sí, la ibérica iba a recibir ciertos comentarios por parte de la conducción.

Y es que minutos previos a comentar la razón de su salida, el presentador Jorge Vázquez le hizo saber lo que opinaba de ella. “Creo que no te has dado tiempo. Al verte allí no te viste, por las razones que fuera. Creo que hasta en cierto punto te creíste tu película. Eso puede pasar, psicológicamente puede pasar, y no os dais tiempo a salir”, comentó.

Recordemos que fue el propio presentador quien animó a la mujer de 41 años que siga en el show y permanezca unos días más en el hábitat televisivo. Convencimientos que, al final de cuentas, no sirvieron de nada.

Patricia Donoso durante su presentación como participante de "Supervivientes 2023" (Foto: Sálvame)

Vale decir que Donoso integra una larga lista de figuras del espectáculo español que no soportaron los primeros días de supervivencia en convivencia en los Cayos Cochinos, pero su salida se da en apenas una semana de haberse estrenado la temporada.

¿POR QUÉ PATRICIA DONOSO SE FUE DE “SUPERVIVIENTES 2023″?

A su llegada al plató, Patricia contó que llegó a sentirse como una “carga” para los demás integrantes del reality, y que, en ocasiones, sintió que estaba “timando” el curso del programa.

“Empecé una espiral en la que cual todo el mundo intentó ayudarme. Manuel Cortés Bollo, Adara Molinero, Gema Aldón, Diego... todo el mundo intentaba sacarme de allí (...) Llegué un momento en que allí sentí que era un lastre para la organización; que no estaba haciendo televisión; que me habían contratado y era un honor pero que se habían equivocado”, sostuvo Donoso, quien se mostró muy culpable al no saber pescar o sobrevivir en el citado espacio televisivo.

La española reveló que llegó a sentirse una "carga" para sus compañeros en "Supervivientes 2023" (Foto: Canal 5)

“Creí que estaba timando al programa al cobrar un caché ‘X’ por algo que no estaba haciendo y que no podía dar (...) Creí que podía y me sentía ‘Superwoman’ y luego descubrí que no era así. Que hay otra Patricia, que no es Patricia Donoso, y que también tiene sus debilidades”, aseguró la española, dando a entender que es una mujer con fortalezas y carencias.

“Yo no soy una buena concursante para ‘Supervivientes’ y eso me avergüenza. Lo siento porque es un reality maravilloso”, puntualizó en una actitud muy emotiva.

Como era de esperarse, Jorge Javier oyó toda su explicación y le dio unas emotivas palabras de consuelo con un tono que agarró por sorpresa a más de uno. “Sé que hablas del corazón porque te está saliendo un acento que normalmente escondes y que solo sacas cuando hablas con sinceridad”.

Ya tendrás tu revancha en los realitys, Patricia. ¿Crees que tomó una decisión correcta al salir del concurso?

¿QUIÉN ES PATRICIA DONOSO, LA EXINTEGRANTE DE “SUPERVIVIENTES 2023″?

Patricia Donoso ganó notoriedad al afirmar haber tenido un “affair” con José Ortega Cano mientras Ana María Aldón estaba embarazada, durante su participación en “Supervivientes 2023″. Tras este hecho, logró saltar a la palestra pública y aparecer en programas de espectáculos, donde comparte detalles de su vida privada y sus relaciones con personas famosas. CONOCE MÁS AQUÍ.