La edición 2023 de “Supervivientes” dará de qué hablar, ya que además de personajes populares, otros no tan conocidos y algunos totalmente ajenos para el público, ahora hay dos hermanos que se suman a la competencia, pues además de Alma Bollo estará en Cabos Cochinos, Honduras, Manuel Cortés.

Sí el otro hijo de Raquel Bollo entró al reality de Telecinco. “Estoy encantado y con muchísimas ganas de llegar a esta nueva aventura. Espero darlo todo y no defraudar a nadie”, dijo no sin antes lanzar un beso a la cámara en su video de presentación. Si aún no sabes quién es, no te preocupes que te lo contamos a continuación.

Manuel Cortés forma parte de "Supervivientes 2023" (Foto: Telecinco)

1. DATOS PERSONALES DE MANUEL CORTÉS

Nombre completo: Manuel Cortés Bollo

Manuel Cortés Bollo Lugar de nacimiento: Sevilla, España

Sevilla, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 28 de noviembre

28 de noviembre Año de nacimiento: 1996

1996 Edad: 26 años

26 años Instagram: @manuelcortesbollo

@manuelcortesbollo YouTube: @manuelcortesoficial

2. ¿QUIÉN ES MANUEL CORTÉS?

Manuel Cortés es un artista cuyos padres son Raquel Bollo y Antonio José Cortés Pantoja ‘Chiquetete’, primo de Isabel Pantoja, de quienes heredó su amor por la música. Además de su hermana Alma Bollo tiene otro hermano por parte de madre: Samuel Hiraldo.

Él es activo en redes sociales donde muestra su rutina y viajes solo y al lado de su hija (Foto: Manuel Cortés / Instagram)

3. UNA INFANCIA MUY DURA

Siendo pequeño vivió la complicada relación de sus padres, quienes al final se separaron luego de que Raquel denunció al cantante por malos tratos, algo que el propio Manuel ratificó en diversos programas televisivos siendo ya mayor de edad. El reveló que no tuvo mucho contacto con su progenitor.

4. FUE CRIADO POR SUS ABUELOS

Tras el divorcio de sus padres y como su mamá debía trabajar, él y su hermana fueron criados por sus abuelos maternos, de quienes señala son su “ejemplo de vida (…). Mi abuela estaba en casa con nosotros siempre y mi abuelo era el que me llevaba al fútbol siempre”, precisó en Telecinco.

5. ES CANTANTE

Su pasión es la música y desarrolló su carrera en el mundo del flamenco, donde destaca con un estilo propio. Para su tema “Te quiero” se inspiró en los problemas y alegrías que estaba pasando. “Me he inspirado en el momento en el que me cogió todo aquello y en lo que me rodeaba tanto a mí como a mi niña (…). Ha sido un cúmulo de todo”, dijo en entrevista con La razón.

6. PROBLEMAS DE SALUD

Manuel Cortés tuvo un año complicado en 2021 pues sufrió una apendicitis que derivó en una peritonitis, por lo que fue intervenido. Pero ahí no quedó todo, ya que cuando estaba recuperándose ingresó de nuevo al hospital por una neuralgia del trigémino que le provocaba fuertes dolores de cabeza y mareos, mal de que continúa tratándose en la actualidad.

7. ES PADRE DE FAMILIA

En julio de 2022, Manuel tuvo una hija fruto de su relación con la cantante conocida como Junquera, pero actualmente están separados, pero tiene una relación cordial por la nena.

Aquí una fotografía en la piscina junto a su pequeña hija (Foto: Telecinco)

8. BUENA RELACIÓN CON KIKO RIVERA Y ANABEL PANTOJA

El artista mantiene una buena relación con el hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, a quien considera su primo. Lo mismo con Anabela Pantoja. Cabe señalar que ambos estuvieron en “Supervivientes” en ediciones pasadas.