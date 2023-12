Durante más de 7 años, Paula Abdul fue una de las figuras más representativas de “American Idol”, el popular reality de competencia que busca a la próxima estrella de la música, siendo jurado durante varias temporadas al lado de Nicki Minaj, Katy Perry, Mariah Carey, Simon Cowell, Jennifer Lopez, entre otros.

El paso de la celeb de Estados Unidos, sin embargo, es uno de los más recordados debido al largo tiempo que permaneció como una de las más implacables. Además, la cantante también fue parte de otros programas como “Lip Sync Battle” o “So You Think You Can Dance”.

Sin embargo, aunque en más de una ocasión mostró su cariño por el programa, recientemente reveló que fue víctima de agresión sexual por parte de Nigel Lythgoe, productor de “American Idol”.

Además de "American Idol", la cantante estadounidense participó en "So You Think You Can Dance" (Foto: Paula Abdul / Facebook)

LA DENUNCIA DE PAULA ABDUL CONTRA NIGEL LYTHGOE

La cantante de 61 años presentó una demanda el pasado viernes en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, acusando al productor de agredirla sexualmente en dos ocasiones, las cuales ocurrieron durante su paso por “America Idol” y “So You Think You Can Dance”.

En la denuncia se explica que la primera agresión sexual ocurrió en 2002, cuando, tras una audición del programa de canto, ambos se encontraron en el ascensor, donde el productor la empujó contra la pared del elevador, “le agarró los genitales y los pechos y empezó a meterle la lengua por la garganta”. Abdul aprovechó que las puertas se abrieron para huir.

Pese a haberlo acusado con sus representantes, ninguno se atrevió a tomar medidas contra Lythgoe, de 74 años, incluyendo la propia cantante, quien optó por callar debido al miedo de perder su trabajo.

El segundo incidente, se lee en la denuncia, ocurrió una década más tarde, cuando Lythgoe invitó a Abdul a una cena en su casa para discutir nuevas opciones para “So You Think You Can Dance”, donde se desempeñaba como productor ejecutivo. Al final de la velada, el productor se puso a la fuerza encima de la cantante e intentó besarla, asegurando que ambos harían una pareja poderosa.

“Abdul apartó a Lythgoe de ella, explicándole que no estaba interesada en sus insinuaciones, e inmediatamente abandonó la casa de Lythgoe. Al igual que en el incidente anterior, Abdul temía que se tomaran represalias contra ella si hablaba”, señala la demanda.

ABDUL FUE DISCRIMINADA EN “AMERICAN IDOL”

De acuerdo con Abdul, además del acoso del productor, también fue víctima de discriminación en términos salariales. “(Ella) Fue objeto de constantes burlas, intimidación, humillaciones y acoso de parte de importante directivos, agentes y empleados”, se lee en la demanda.

“Por años, Abdul guardó silencio sobre las agresiones sexuales y el acoso de Lythgoe por miedo a hablar en contra de uno de los productores más conocidos de concursos de televisión, lo que fácilmente podría dañar su carrera”, indicó.

La cantante norteamericana hace énfasis en la diferencia en el trato entre los miembros masculinos y femeninos del equipo de jueces. Cabe destacar que, en pantallas, junto a Abdul aparecieron Randy Jackson y Simon Cowell, así como el presentador Ryan Seacrest.

La demanda incluye, además del productor, a 19 Entertainment Inc., FremantleMedia North America Inc., American Idol Productions Inc. y Dance Nation Productions, productoras relacionadas con los programas en los que habrían ocurrido los lamentables sucesos.

Cabe destacar que en el estado existe la Ley de Responsabilidad por Abusos Sexuales y Encubrimiento de California, el cual permite a las víctimas de agresiones sexuales presentar demandas contra sus atacantes, las cuales en otras circunstancias habrían prescrito o expirado, por lo que, pese a haber pasado más de una década, aún es posible admitirla.