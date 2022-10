Britney Spears ha sido una de las figuras más populares en los últimos años, pasando de ser la “Princesa del pop” a un personaje controversial, protagonista de sonados escándalos que la llevaron a ser custodiada por su padre, de quien se liberó hace unos meses gracias al movimiento “FreeBritney” y las pruebas que demostrarían un presunto abuso de este.

El mismo camino siguió Lindsay Lohan, quien dejó de ser la “Chica Disney” para llevar un estilo más libre y polémico, el cual estuvo marcado por sus salidas nocturnas, las cuales no tardaban en ocupar las primeras planas de los principales medios.

Sin embargo, ninguna de estas agitadas noches llamó tanto la atención de los medios como la que protagonizaron hace 16 años, y que incluyó a Paris Hilton, siendo tres de las figuras más populares de la época.

A diferencia de Lindsay Lohan, Paris Hilton y Britney Spears han sido grandes amigas por años (Foto: Paris Hilton / Facebook)

LA FOTO DE BRITNEY SPEARS, LINDSAY LOHAN Y PARIS HILTON

De este encuentro de celebs de Estados Unidos quedó como recuerdo una fotografía que las muestra sonriendo y disfrutando el momento, pero que también dieron origen a varias teorías conspirativas sobre qué ocurrió realmente en aquella noche.

Lo cierto es que para aquel momento, las tres eran íconos del pop en sus respectivos espacios, siendo Lindsay quien soltaba la imagen de Disney, Britney como la más popular cantante y Paris era una destacada influencer, por lo que se veían involucradas en movimientos sociales y actividades seguidas por millones.

Otro punto importante es que es conocida la gran amistad de Paris Hilton y Britney Spears, la cual se ha mantenido hasta nuestros días, pero la posición de Lohan en la foto causó intriga, pues entre estas existía una pelea real producto de la relación que tuvo la protagonista de “Juego de Gemelas” con el exnovio de la heredera del fundador de “Hilton Hotels & Resorts”, el griego Stavros Niarchos.

De hecho, la supuesta traición ocurrida en los 2000 fracturó la relación, desatando una guerra mediática con algunas indirectas y una campaña de desprestigio contra Lohan, la cual era apoyada indirectamente con Spears.

La imagen, capturada la noche del 27 de noviembre del 2006, mostraba a Britney Spears, Paris Hilton y Lindsay Lohan juntas y felices en el interior de un coche biplaza a la salida del Beverly Hills Hotel, en un momento que nunca más se volvió a repetir, pues jamás coincidieron en una salida, evento o situación.

En 2021, Paris Hilton recordó la foto durante una entrevista, asegurando que todo fue parte del momento, restándole importancia a una posible reunión.

“Aquella foto se tomó una noche en la que Britney y yo salíamos de una fiesta que daba una amiga en el Beverly Hills Hotel. Estábamos camino del coche y de repente nos vimos rodeadas de un montón de fotógrafos. Fue ahí cuando de repente apareció Lindsay, lo que me pareció muy raro porque por aquel entonces estábamos enfadadas”, recordó.

Fue allí cuando fueron cuestionadas por su sonada pelea, a lo que Lohan intentó poner paños fríos y buscó refugiarse en la camioneta de Hilton.

“Yo les respondí que por qué no se lo preguntaban a ella. Y Lindsay les respondió que no, que yo nunca le habría pegado porque nos conocemos desde que ella tenía 15 años. Básicamente no estaba admitiendo lo que hizo, todo fue rarísimo. Y de repente, no sé cómo, Lindsay estaba metida en mi coche con nosotras. Yo fui muy educada y no le dije nada aunque no nos llevábamos bien. Además, era muy difícil salir de allí porque no veía nada con todas las cámaras”, comentó la socialité.

Hasta el momento, la reunión no se ha vuelto a repetir y no parece estar cerca de ocurrir una vez más, por lo que la versión de Hilton es, actualmente, la única historia sobre aquella popular fotografía.