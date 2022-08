Después de seis años sin lanzar nueva música, Britney Spears decidió colaborar con Elton John en el tema “Hold me closer”. A nueve meses de su libertad, la cantante de pop tuvo que superar muchos miedo producto de los años bajo tutela legal.

El 26 de agosto de 2022, Elton John lanzó la canción “Hold Me Closer” junto a Britney Spears. Si bien es una versión renovada de “Tiny Dancer”, la cual lanzó en 1971 en el álbum “Madman Across the Water”, también tiene elementos de otros temas como “The One” y “Don’t go breaking my heart”.

La icónica cantante de pop hace su regreso a los estudios de grabación, marcando una nueva etapa en su vida. Durante 13 años, la intérprete de “Baby one more time” estuvo bajo una tutela legal que restringió su vida por completo.

Su padre, James Spears, manejaba su dinero, su carrera, sus medicamentos, su salud reproductiva y sus visitantes. A finales del 2021, un jurado determinó que no sería más el responsable de Britney.

¿CÓMO FUE PARA ELTON JOHN TRABAJAR CON BRITNEY SPEARS?

Después de seis años de no sacar música nueva, Britney Spears decidió sumarse a este nuevo proyecto junto a Elton John. Ambos cantaron a dueto la canción “Hold Me Closer”, la cual se grabó en un pequeño estudio en Beverly Hills.

En una entrevista con “The Guardian”, el intérprete británico comentó cómo fue trabajar con ella y confesó que al principio, tuvieron que convencerla de publicar el tema, pues tenía miedo de su calidad al implicar su regreso.

“Tuvimos que convencerla de que aprobara lo que hizo. Ella ha estado lejos por tanto tiempo, hay mucho miedo, porque la han traicionado muchas veces y ella no ha estado en el ojo público por mucho tiempo. Hemos estado sosteniendo su mano durante todo el proceso, asegurándole que todo va a estar bien”, explicó el artista de 75 años.

Imagen promocional de la canción de Elton John y Britney Spears, "Hold Me Closer" (Foto: Britney Spears / Instagram)

Además, Elton John se sintió particularmente identificado con lo que vive Britney Spears, pues él también había sido abusado a lo largo de su carrera y las diferentes presiones lo llevaron a tener problemas con las adicciones.

“Es difícil cuando eres joven. Britney estaba rota. Yo estuve roto cuando estuve sobrio. Estaba en un lugar terrible. He pasado por ese sentimiento y es horrible”, explicó. “Por suerte, he estado sobrio por 32 años y estoy más feliz que nunca. Ahora que tengo la experiencia para poder aconsejar y ayudar a otros, porque no quiero ver a ningún artista en un lugar oscuro”.

¿DE QUIÉN FUE LA IDEA DE COLABORAR CON BRITNEY SPEARS?

En la entrevista con el medio mencionado, Elton John también contó cómo había surgido la idea de colaborar con Britney Spears. Al parecer, ya habían creado el remix de “Tiny Dancer” junto al productor Andrew Watt.

Aparentemente, fue el esposo del intérprete, David Furnish, quien recomendó que invitaran como vocalista a la princesa del pop.

“Él dijo que sería increíble si Britney Spears lo hiciera. Yo le dije ‘esa es una idea maravillosa’. Ella no había hecho nada por mucho tiempo. He estado siguiendo todo lo que ha pasado con ella durante bastante tiempo”, confesó.

Por supuesto, también conocía su trayectoria y sabía que Britney era una increíble cantante, además de bailarina y coreógrafa. Ellos ya se habían conocido en un evento de su beneficencia en el 2013, pero no se frecuentaban.