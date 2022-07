Britney Spears es una de las cantantes de pop más importantes y reconocidas de la historia de la música, logrando varios solds out y récords de ventas y reproducción a través de sus 20 años de carrera.

Y es que la “Princesa del Pop” ha vuelto a robarse los corazones de sus fanáticos gracias a su victoria en el proceso legal con el que logró librarse de la tutela legal de su padre, en el cual contó con el apoyo de las redes sociales, que hicieron tendencia el hashtag “FreeBritney”.

Además, de esto, la reciente boda con el modelo Sam Aghasi, quien acompañó a la cantante durante los momentos más duros de su vida, no hicieron más que aumentar la popularidad de la cantante.

Tras librarse de la tutela de su padre, Britney Spears se casó con Sam Asghari. (Foto: Sam Asghari / Instagram)

“BABY ONE MORE TIME” DE BRITNEY SPEARS

El pasado sábado, la cantante de 40 años compartió con sus casi 42 millones de seguidores, un video en el que se le ve interpretando “Baby one more time” a capella.

“Esta soy yo ayer lavando y separando la ropa”, inició la rubia, para luego destacar que tras varios años podía compartir su voz sin recibir algún tipo de presión de su familia.

“Hace muchísimo tiempo que no comparto mi voz... quizás demasiado. Y aquí estoy jugando en mi casa con una versión diferente de Baby (one more time)”, comentó.

Cabe destacar de que es la primera vez que la icónica artista canta en público (o en redes sociales) desde que se liberó de la polémica tutela legal que ejercía su padre de 70 años, sobre ella y sus posesiones.

De hecho, Britney hace referencia a este control en su publicación, indicando: “Por años quise una versión diferente de ‘Baby’ pero todo el equipo me dijo que no. , Y lo que me ofrecieron fue una versión de cuatro chicas, mi hermana incluida, haciendo una remezcla de cinco minutos de cuatro canciones”.

Fue así como la publicación de la actriz, donde demostraba todo su talento, se transformó en una reflexión sobre los duros años que vivió bajo la influencia de su familia.

“No voy a ser una víctima, pero es muy tarde. Me arruinaron la vida. Se paraban en mi puerta y me decían que no podían darme las llaves de mi carro y que no podía salir sola. ¡Tenía que seguir las reglas! Me hicieron sentir como que no valía nada. Cada uno de ellos. Me quitaron mis derechos”, aclaró.