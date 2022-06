Luego de liberarse del control de su padre, Britney por fin iba a poder casarse con Sam Asghari. Este momento tan especial para ella se vio eclipsado luego de que Jason Alexander, su breve exesposo, irrumpiera en su casa, donde celebrarían la ceremonia, y causara un alboroto.

La expareja de la cantante de “Baby one more time”, ingresó ilegalmente a su propiedad y empezó a transmitir un video en vivo por medio de su cuenta de Instagram. En él se puede observar cómo engañó a los guardias de seguridad, afirmando que era un invitado especial de la novia.

El departamento de policía del condado de Ventura tuvo que llegar para poder poner en custodia al intruso.

¿QUIÉN ES JASON ALEXANDER?

Jason Alexander conoció a la cantante, incluso antes de que ella se convirtiera en una estrella internacional, ya que ambos crecieron juntos en Kentwood, Louisiana.

Eran amigos de la infancia y mantuvieron contacto incluso luego de volverse una celebridad. No se conoce mucho sobre su ocupación actual, pero sí sabemos todos los detalles sobre su fugaz y caótica relación amorosa con Britney Spears.

Jason Alexander y Britney Spears abrazados cuando fueron novios en los 2000 (Foto: Splashnews)

DATOS PERSONALES DE JASON ALEXANDER

Nombre completo: Jason Allen Alexander

Jason Allen Alexander Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1981 (39 años)

16 de octubre de 1981 (39 años) Lugar de nacimiento: McComb, Misisipi, Estados Unidos

McComb, Misisipi, Estados Unidos Padres: Dennis y Anita Alexander

Dennis y Anita Alexander Exesposa: Britney Spears (3 de enero del 2004 - 5 de enero de 2004)

LA RELACIÓN DE BRITNEY SPEARS CON JASON ALEXANDER

El inicio del año 2004 inició con muchas sorpresas, pues el 3 de enero se anunció que Britney y Jason se habían casado en Las Vegas, Nevada, ciudad conocida por los enamorados que huyen para tener una boda rápida.

En ese momento, ambos tenían 22 años y él aseguró a la prensa que “Ella solo vino y me preguntó. ‘Hay que casarnos’ y yo estaba como ‘Claro, hay que hacerlo’”.

El abogado de divorcios, Mark Goldberg, le dijo a “The Daily Mail” que “Britney lo había llamado para que vaya a Las Vegas. Ella dijo que estaba con amigos y que iba a pagarle el pasaje (...) Él dijo que no habían estado tomando ni habían consumido drogas”.

Sin embargo, el matrimonio solo duró 55 horas, ya que fue anulado el 5 de enero de ese mismo año.

¿POR QUÉ SE DIVORCIÓ DE BRITNEY?

Según el propio Jason, cuando la madre de Britney, Lynne, y sus agentes descubrieron lo sucedido, “todos enloquecieron porque no hubo prenupcial”, lo que implicaba que su fortuna estaba en riesgo en un eventual divorcio.

Ella habría llamado a su madre para contarle la noticia, pero no recibió las felicitaciones que esperaba.

“Jason estaba confundido, porque amaba a Britney y no quería lastimarla, pero le tenía mucho miedo a su madre y sus agentes”, aseguró Goldberg.

Además, en el podcast “Toxic: The Britney Spears Story”, el exesposo de la intérprete de “Oops, I did it again” contó que firmó los papeles de anulación pensando que iban a poder seguir con su relación, pero esto no se cumplió.

“Me dijeron que si firmaba la anulación, nos dejarían continuar con nuestra relación y si nos sentíamos igual en seis meses, entonces nos podríamos casar de la forma correcta”, reveló.

No obstante, afirmó que 30 días después, cortaron por completo su comunicación. Tras unos meses, Britney se comprometió con su bailarín Kevin Federline y, en octubre de 2004, se casaron.

SU “APOYO” A BRITNEY

A pesar de que tuvieron una corta relación y un aún más corto matrimonio, se vio a Jason Alexander formar parte de las protestas “Free Britney” que ocurrieron en el 2020.

En declaraciones para “Us Weekly”, aseguró que le gustaría “volver a formar parte de su vida de una forma u otra, pero esta tutela evita que eso suceda”, dijo refiriéndose a la tutela bajo la que Britney estaba presa.

Sin embargo, cuando el momento llegó, irrumpió en su boda e incluso tuvo que llegar la policía para poder detenerlo.

Algunos testigos le dijeron a “The Sun” que “él había estado viniendo aquí por las últimas tres semanas”, un comportamiento que más que cariño, parece obsesión.

A inicios de este año 2022, se dio la noticia que Alexander había sido detenido por violar una orden de alejamiento y varios cargos de acoso hacia la intérprete de “Toxic”.