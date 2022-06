En los últimos años, Britney Spears ha sido noticia no precisamente por su música. Luego de la batalla judicial que mantuvo con su padre, quien fuera su tutor legal durante 13 años, la relación con su familia ha sido de las más comentadas en las redes sociales, al evidenciar el poco apoyo que recibió por parte de su madre y su hermana Jamie Lynn. Esta situación hizo que los fans de la estrella alrededor del mundo se unan con el hashtag #FreeBritney.

Así, luego de liberarse de esa tutela y revivir esos momentos tan delicados, parece que la vida de la diva pop ha vuelto a pasar por momentos más agradables. En ese sentido, la noticia de su próxima boda es de los episodios que más alegría ha causado entre muchos de sus seguidores.

Por ello, en las siguientes líneas, conoce quién es Sam Asghari, el joven iraní que se convertirá en el esposo de la cantante Britney Spears.

¿QUIÉN ES SAM ASGHARI?

Sam Asghari es un modelo nacido en Irán en el año 1994. El joven de 28 años también trabaja como entrenador personal y ha aparecido en diversas revistas estadounidenses, como “Muscle and Fitness”. Asimismo, ha iniciado una carrera en la actuación hace poco.

Asghari se hizo conocido luego de hacer pública su relación con Britney Spears. No obstante, siempre se ha mostrado muy reservado con su vida personal. De acuerdo con The New York Times, por ejemplo, él aceptó dar una entrevista al medio solo con la condición de no mencionar, ni siquiera de manera indirecta, a su famosa novia.

El joven de 28 años es modelo (Foto: Sam Asghari / Instagram)

DATOS PERSONALES DE SAM ASGHARI

Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1994

3 de marzo de 1994 País de nacimiento: Irán

Irán Edad: 28 años

28 años Signo zodiacal: Piscis

Piscis Pareja: Britney Spears

LA CARRERA DE SAM ASGHARI

Según Men’s Health, Sam nació en Teherán, Irán, siendo el menor de cuatro hijos. Al emigrar a Estados Unidos, llegó a Los Ángeles cuando tenía 12 años. En la secundaria, se unió al equipo de fútbol americano. Desde entonces, practicó ese deporte de forma cada vez más profesional y, tiempo después, se unió a la Academia de Policía. Allí, su hermana lo animó a iniciar una carrera en el modelaje.

Con el tiempo, empezó su trabajo como modelo en un desfile en Palm Springs cuando tenía 21 años. Más adelante, participó en un anuncio difundido en el Super Bowl, para la marca Toyota Prius. Asimismo, tuvo una breve participación en el video “Work from Home” de Fifth Harmony.

En el año 2021, obtuvo el papel de ‘Sexy Santa’ en un capítulo de “Hacks”. En la popular ficción apareció brevemente junto a la estrella Jean Smart.

Sam Asghari en su breve aparición en la serie "Hacks" (Foto: HBO Max)

Además, es sabido que no descuida su labor como entrenador personal y es el dueño de Asghari Fitness, un servicio de suscripción que, según le dijo a The New York Times, cuenta con casi mil suscriptores.

LA RELACIÓN ENTRE SAM ASGHARI Y BRITNEY SPEARS

En diversas entrevistas, ambas figuras han mencionado que se conocieron en año 2016, cuando él apareció en el videoclip musical de la canción “Slumber Party” de Britney Spears. En el clip, él cumple el rol de observador mientras la artista se arrastra por una mesa para lamer lo que parece ser leche. Actualmente, el audiovisual supera las 100 millones de reproducciones en YouTube.

Desde el inicio de su romance, la pareja se ha mostrado muy unida a través de las redes sociales, donde difunden imágenes practicando diversas actividades físicas, sus días de vacaciones, o simplemente parte de su rutina.

Britney Spears y Sam Asghari oficializaron su relación en el 2017. Tiempo después, en el 2021, ambos se comprometieron. Así, el 11 de abril de 2022, la pareja anunció que esperaban su primer hijo juntos.

Sin embargo, en mayo de ese año, los novios revelaron que habían tenido un aborto espontáneo. Esto hizo que la artista y el modelo recibieran muchos mensajes de afecto a través de sus plataformas oficiales.

LA BODA DE BRITNEY SPEARS Y SAM ASGHARI

De acuerdo con TMZ, la boda entre ambas figuras se realizará más pronto de lo que muchos seguidores de la artista se imaginan. Según el medio, la diva del pop contraerá matrimonio con su pareja este jueves 9 de junio de 2022, en una ceremonia privada y a la que solo asistirían cien personas.

Entre los principales ausentes al enlace, se encontrarían el padre de Britney, Jamie Spears, su madre Lynne y su hermana Jamie Lynn. Esto, debido a la tutela a la que estuvo sometida la celebridad.

Bryan, el hermano de la cantante, por el contrario, sí habría sido invitado a la boda, pues la apoyó desde el inicio de la batalla judicial que protagonizó la intérprete en contra de su progenitor.

Más allá de sus fuentes cercanas, el medio se avala en una serie de publicaciones que realizó la artista en Instagram, en donde se encontraba a bordo de un vehículo Rolls Royce y contaba que estaba viviendo un emotivo día. Asimismo, manifestó que se había hecho la manicura, mientras mostraba sus uñas con purpurina y exhibía su lujoso anillo de compromiso.

Hair snatched, nails done, and drinking champagne… the conservatorship is OVER! pic.twitter.com/Ia3rxfVnSW — Britney Stan 👰 (@BritneyTheStan) June 8, 2022

