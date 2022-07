Además de ser una reconocida actriz de cine, televisión y teatro, Susana Dosamantes fue la madre de la cantante Paulina Rubio y también su principal impulsadora para haber crecido tanto y cosechar gran éxito en el ambiente musical mexicano e internacional.

Dosamantes, quien ha fallecido este sábado 2 de julio tras haber batallado con el cáncer de páncreas, deja un gran vacío en la actuación y también en su hija, ya que gracias a ella empezó su carrera desde muy pequeña.

En la presente nota, recordaremos cómo fue que una joven Paulina rubio inició una prometedora carrera artística gracias a su madre.

Susana Dosamantes, mamá de Paulina Rubio, falleció a los 74 años de edad (Foto: EFE)

LA VEZ EN LA QUE SUSANA DOSAMANTES IMPULSÓ LA CARRERA DE PAULINA RUBIO

Hace algunos años, en el programa “El minuto que cambió mi destino”, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, Susana Dosamantes se presentó con la finalidad de hablar sobre su vida y la de sus seres queridos.

Fue allí cuando se mencionó los inicios de Paulina Rubio en la música, por lo que la primera actriz fue narrando cómo nacieron los primeros pasos de ella en ese difícil mundo.

Según lo que fue contando Dosamantes, el inicio de su pequeña hija en Timbiriche fue totalmente sorpresivo porque todo empezó cuando ella iba a las instalaciones de Televisa junto a sus retoños.

“Yo estaba trabajando con Ernesto Alonso en una telenovela y siempre he llevado a mis hijos donde quiera que voy porque quiero pasarlo con mis niños, llevaba a una nana para que me ayudara mientras grababa. Entonces, él me dice que si no quería que los mandara a jugar a un cuartito y ahí se quedaron, resulta que era el CEA infantil”, inició relatando Dosamantes.

Posteriormente, contó que en esa habitación había otros niños que luego de un tiempo formarían el grupo Timbiriche, el cual fue muy exitoso a mediados de la década de los ochenta hasta el principio de los noventa.

“Ahí estaba Diego Schoening, Sasha, los niños que después formaron Timbiriche. También estaban los hijos de Julissa, no sabíamos que hacer con los niños y dijimos que canten, bailen y actúen. Nunca supimos lo que iba a suceder´”, indicó.

¿CUÁNTO GANABA PAULINA RUBIO EN TIMBIRICHE?

Al ser preguntaba sobre el dinero que su hija ganaba como miembro de la agrupación juvenil, Susana Dosamantes reveló que no se ganaba mucho por ese trabajo. Además, negó que ella se haya beneficiado con ese monto.

“No ganó mucho dinero. Cuando eran chiquitos no ganaban tanto. Nunca hemos necesitado de vivir de lo de Paulina, nunca hemos sido millonarios, pero todos trabajábamos y de la niña era su hobbie”, añadió.