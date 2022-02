“Peacemaker”, la primera serie de televisión ambientada en el Universo extendido de DC (DCEU) estrenó su episodio 8, titulado “It’s Cow or Never”, con el que cierra la historia que narró los orígenes de Christopher Smith (John Cena). Un episodio explosivo que deja establecido la segunda temporada ya confirmada.

Previamente en “Peacemaker”, Auggie Smith, también conocido como White Dragon, (Robert Patrick), muerte a manos de su hijo, Christopher Smith. Aunque ese episodio parece terminar con un antagonista importante, también provoca el comienzo de un nuevo frente sangriento en la guerra contra el Ejército de las Mariposas.

Tan pronto como comienza el episodio 8, el director de la serie, James Gunn deja en claro que no se andará con rodeos para el final de temporada, pero las verdaderas sorpresas llegan incluso más tarde. ¿Qué pasó al final de la temporada 1 de “Peacemaker”?

Peacemaker y 11th St. Kids (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “PEACEMAKER”?

Peacemaker y 11th St. Kids detienen con éxito la invasión de mariposas, pero no sin sufrir algunas heridas graves. El equipo detona algunos estampidos sónicos de uno de los cascos del protagonista, desestabilizando el granero y las cavernas. Pero en la escaramuza, tanto Harcourt como Vigilante reciben un disparo y los dan por muertos.

En tanto, Peacemaker se abre paso bajo tierra y Leota, actuando como respaldo, se abre camino con éxito a través de un grupo de mariposas y, armada con el casco cohete humano del héroe, desciende a la caverna.

Abajo, Goff Butterfly (que ahora posee a Det. Song) le pide ayuda a Peacemaker para teletransportar a su vaca a un lugar seguro. Necesitan tres personas para tirar de las palancas simultáneamente. El protagonista se niega a dar ayuda y en su lugar mata a la vaca y las dos últimas mariposas. Misión cumplida.

Peacemaker en el capítulo final de la primera temporada (Foto: Warner Bros.)

¿VIGILANTE Y HARCOURT REALMENTE ESTÁN MUERTOS?

La respuesta es NO. De hecho, el equipo se reagrupa en la superficie, y pasa por la Liga de la Justicia sin darles importancia por haber llegado tarde a la batalla. Sí, desafortunadamente, el equipo de superhéroes solo logra llegar después de que toda la acción ya ha terminado. Aunque cuatro miembros están presentes, so vemos los rostros de Aquaman y Flash, mientras que Superman y Wonder Woman están ocultos en la oscuridad. Además, se nota la ausencia de Batman en la escena.

Después de ello, llevan a los heridos al hospital y reciben la atención médica que necesitan (aunque Vigilante tiene que desmayarse literalmente por la pérdida de sangre para permitir que la gente lo ayude). Todos viven, aunque la última vez que vimos a Harcourt tuvo que someterse a fisioterapia para volver a estar en forma.

La Liga de la Justicia en el último capítulo de "Peacemaker" (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ PASÓ DESPUÉS DE LOS PROTAGONISTAS?

Como lo mencionamos, Harcourt está en terapia física. Vigilante se despierta y luego salta por la ventana de su habitación del hospital, aunque no se percata que no está usando su traje o su máscara. En cuanto a Leota, ella y Peacemaker se reconcilian (son los mejores amigos, aparte de Eagley) y ella da una conferencia de prensa en la que deja completamente fuera de juego a Amanda Waller como jefa de Task Force X. En cuanto a John Economos, vuelve a trabajar en la penitenciaría de Belle Reve, pero ahora tiene esa foto de 11th St. Kids en su escritorio.

¿Y Peacemaker?

Peacemaker está de regreso en casa en su tráiler con Eagley y un invitado sorpresa más: Goff Butterfly. El protagonista vierte las últimas gotas de baba de vaca para Goff, esencialmente dándole al alienígena su última comida. Luego, Auggie Smith se sienta a su lado, y Eagley deja caer una zarigüeya muerta frente a ellos cuando la cámara se aleja.

Peacemaker y 11th St. Kids después de la batalla final (Foto: Warner Bros.)

¿ESTÁ VIVO EL PADRE DE PEACEMAKER?

En realidad, no. En el capítulo 7 de la serie vimos cómo Peacemaker poner una bala en la cabeza de su padre. Eso sucedió y, dado que White Dragon es solo un mal tipo con un súper traje, es muy poco probable que sobreviva. Además, sabemos desde el principio del final de temporada que el protagonista está siendo perseguido por visiones de su padre abusivo; lo encuentra de nuevo en el bosque mientras busca su casco de explosión sónica. Parece probable que todo esto sea una metáfora de la persistencia de la verdadera naturaleza de un ser y la persistencia del trauma.