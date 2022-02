Fueron más de dos años los que pasaron para que, finalmente, la sexta entrega de “Peaky Blinders” llegue a los hogares de los fanáticos, pero no a todos, sino a una parte de ellos. Este domingo 27 de febrero se estrena la última temporada de la serie histórica solo para el Reino Unido a través de la cadena BBC.

Debido al interés que los seguidores de la serie en el resto del mundo han mostrado por saber en qué termina esta historia, ha nacido la duda de cuándo se estrenarán los capítulos en la plataforma de Netflix, la cual contiene todas las temporadas anteriores.

Peaky Blinders, en su temporada 6, se estrena en el Reino Unido este domingo 27 de febrero de 2022 (Foto: BBC)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA SEXTA TEMPORADA DE “PEAKY BLINDERS” EN NETFLIX?

Para mala suerte de sus seguidores, aún no existe fecha confirmada para que los capítulos de la nueva temporada de la serie británica sean de acceso al público general en Netflix.

Teniendo en cuenta que en ocasiones anteriores, los capítulos llegaron a Netflix después de que haya terminado su emisión en la BBC, podríamos especular que estarán en el servicio de streaming después del 3 de abril. ¿Y por qué esa fecha?

Vale resaltar que los capítulos de la sexta temporada se emitirán paulatinamente todos los domingos hasta el final, el cual está programado para ese 3 de abril.

Pese a esa estimación, es importante señalar que no es algo cierto. Es más, no se sabe si Netflix vaya a cargar los episodios a su plataforma y, en tal caso, Prime Video podría ser una opción.

TRÁILER DE “PEAKY BLINDERS” - TEMPORADA 6

CAMBIO DE PLANES EN EL FINAL DE LA SERIE

Debido a la pandemia de la COVID-19, “Peaky Blinders” tendrá un final inesperado, diferente y que no había sido planeado, teniendo en cuenta que las grabaciones se detuvieron y la actriz Helen McCrory falleció en abril de 2021 a causa del cáncer de seno que la aquejaba.

Cillian Murphy, parte del equipo de guionistas así lo reveló durante una entrevista, en la que también lamentó la partida de la artista que le dio vida a la tía Polly.

“Lo difícil de entender es que, si no fuera por el Covid, habría una versión completamente diferente de esta serie en la que estaría Helen. Todavía no me creo que no esté aquí”, indicó.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 6 DE “PEAKY BLINDERS”?

Por lo visto en el tráiler de la temporada final, las cosas no parecen mejorar para Tommy Shelby, ya que su hermana y asesora política, Ada Thorne (Sophie Rundle), le ha lanzado una advertencia: “Uno de nosotros no va a estar aquí por mucho tiempo”. MÁS DETALLES AQUÍ.