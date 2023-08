“Pecado original” llegó a España con el objetivo de posicionarse en el horario de las tardes e igualar el éxito de su antecesora, “Tierra amarga”. De momento, parece que la historia de Zeynep y Yildiz está cumpliendo las expectativas pues es uno de los programas más vistos de su horario.

Antena 3, desde hace buen tiempo, viene apostando por las telenovelas turcas y no es de extrañarse por qué, pues todo el drama, emoción, misterio, giros de trama, entre otros detalles, han sido claves para que el público las reciba con los brazos abiertos.

Teniendo en cuenta la cantidad de fanáticos que existen de la producción otomana, en esta nota vamos a presentarte un pequeño resumen con lo mejor que ha pasado esta semana y así recordarás lo que viste en pantalla o te enterarás de lo básico en caso no pudiste ver los episodios.

¿QUÉ PASÓ LA ÚLTIMA SEMANA EN “PECADO ORIGINAL”?

Şahika impresiona a Halit

La familia Argun organizó una fiesta y Kaya y su hermana fueron dos de los invitados. Al llegar a la mansión, Şahika se roba la atención de todos, incluyendo la de Halit, quien ha quedado muy impresionado con la joven que se cambió de vestido en su despacho.

Todos se han dado cuenta de lo sucedido, en especial Yildiz, quien ha quedado muy celosa al ver a su marido de tal forma. Şahika y Halit conversan delante de todos y se revela que ella habla siete idiomas, lo cual es la cereza del pastel. Pareciera que hasta la admira.

Şahika tiene un plan entre manos para buscar venganza. Este personaje promete cambiar el rumbo de la trama de "Pecado original (Foto: Med Yapim)

Zeynep y Alihan se van a América

La reciente pareja de esposos ha tenido muchos altibajos a lo largo de su romance y hay personas que quieren verlos alejados, como la propia hermana del empresario. Esta situación los tiene un poco cansados al respecto y a Alihan se le ha ocurrido la solución: empezar desde cero en América.

Es así que Alihan habla con su amada y le plantea la idea, mencionándole que él tiene unas oficinas allá y que no les costaría mucho la adaptación. En un principio, Zeynep lo duda por sus amigos y familiares, pero entiende que es lo mejor que pueden hacer para vivir su felicidad a plenitud.

Tanto Alihan como Zeynep tienen unas despedidas muy emotivas con sus familias y amigos. Sin embargo, el momento más emotivo de la historia fue cuando las dos hermanas Yilmaz se juntaron y se dieron un abrazo mientras lloraban y mencionaban lo mucho que se extrañarán.

Zeynep y Yildiz han tenido una emotiva despedida en "Pecado original" (Foto: Med Yapim)

Yildiz queda completamente en la calle

Sevda, la secretaria de Halit, entra al despacho de su jefe y le cuenta que Yildiz la había contratado para hacerle la misma jugada que, en un principio de la telenovela, había hecho Ender. Esto era una mentira orquestada por la expareja del empresario.

Halit se lo cree todo y ha tomado la decisión de echar de su casa a Yildiz y pedirle el divorcio definitivo. La joven, entre llantos, no sabe qué hacer porque no tiene a dónde ir, así que se va a un hotel, pero al llegar se da cuenta que su marido ya le había cancelado todas sus tarjetas bancarias.

Ahora, Yildiz no sabe qué hacer y ha quedado totalmente sola y no tiene ni para comer. Su mamá vive muy lejos y Zeynep ya se fue a América para iniciar una nueva vida con su marido.

El personaje de Yildiz está atravesando un momento muy complicado por culpa de Ender y su plan para arruinarla (Foto: Med Yapim)

Yildiz le hace frente a Ender

Yildiz va a Holding Argun para intentar hablar con Halit, pero él no está muy interesado , pus no le importa que no tenga ni una moneda para comer, por lo que se va toda desolada, pero con la motivación necesaria para ir a hacerle el pare a Ender.

De esta manera, la hermana Yilmaz le reprocha todo a Ender y la amenaza, asegurando que no va rendirse fácilmente. Es más le dice que no debió meterse con ella, lo cual provoca un momento de tensión, el cual fue escuchado por Kaya.

Ender quiere vengarse de Yildiz (Foto: Med Yapım)

El plan maestro de Şahika

Cuando Kaya había tomado la decisión de hablar con Halit y decirle que todo era un plan de Ender, Sevda reaparece en la oficina de Halit y le cuenta que Ender es la que le pagó para decir tamaña mentira sobre Yildiz.

¿Por qué le contó la verdad? Resulta que Sevda en realidad fue contratada por Şahika para armar todo este plan. Su idea era matar dos pájaros de un tiro y así alejar a Ender y Yildiz de Halit para consumar sus maquiavélicos planes.