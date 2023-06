Las telenovelas turcas se han ganado un importante espacio en la televisión española, convirtiéndose en una de las favoritas gracias a títulos como “Hermanos” o “Tierra Amarga”, por lo que Antena 3 decidió estrenar por “Pecado original”, conocida como “Yasak Elma” en su idioma original, como su principal apuestas para las tardes.

La producción Sevda Erginci y Eda Ece se encuentra en la sexta temporada en Turquía y ha sido traducida en más de 20 idiomas y superado los 70 países, incluyendo España, donde se ha convertido en una de las producciones con mayor audiencia en su horario.

Para este lunes 19 de junio, la telenovela de Antena 3 tendrá intensas e impactantes historias y aquí te contamos qué ocurrirá en el nuevo episodio de la producción.

Póster oficial de "Pecado original" (Foto: Antena 3)

¿QUÉ PASARÁ EN “PECADO ORIGINAL” DEL 19 DE JUNIO?

En el último episodio de la telenovela turca, Zeynep asistió al lado de Dündar a una cena de la empresa, donde se encontró con Alihan y una misteriosa acompañante, causando la incomodidad de la joven Yilmaz, pero intentó disimular su molestia y hasta fue amable con la compañera de su exnovio.

Esta situación traerá consecuencias en el siguiente episodio, pues una incómoda Zeynep le comentará a Alihan que este haría buena pareja con la misteriosa joven, aunque por sus palabras y expresiones parece estar celosa, algo que su expareja nota.

De hecho, Alihan admite la buena relación que tiene con su acompañante de la noche anterior, pero solo son amigos, lo cual aumenta los celos de Zeynep y abre la posibilidad de que el empresario se dio una oportunidad con ella.

La situación empeora cuando el empresario le comenta a la joven Yilmaz que no asistirá a su boda con Dündar, pues planea vivir en Estados Unidos. “Si tú no estás en mi vida, no tengo motivos para seguir aquí. Quiero una vida en la que pueda hacer lo que me apetezca”, indicó.

Dündar se casará con Zeynep tras la supuesta traición de Alihan (Foto: Med Yapim)

¿CÓMO VER “PECADO ORIGINAL”?

La telenovela turca, que se encuentra en su sexta temporada en la televisión local, estrena nuevos episodios de lunes a viernes en Antena 3 a las 19:00 horas tras el estreno de “Tierra Amarga”.

Además de la señal local, la cadena ofrece cada capítulo en streaming y debes contar con una suscripción en ATRESplayer Premium, el servicio oficial de cadena española y en que sus suscriptores revisan el contenido exclusivo de la televenola y otros shows, además del material adicional.