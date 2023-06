Luego de entrar en la parrilla de contenidos de Antena 3, la telenovela turca “Pecado original” ha logrado convertirse en una de las producciones más populares del momento. Fue tal la aceptación de la audiencia española, que muchos seguidores de las ficciones otomanas desean saber los últimos avances de la novela protagonizada por Sevda Erginci y Eda Ece.

No hay duda de que “Pecado Original” es un rotundo éxito en su país de origen y en el exterior, pues además de estrenar su sexta temporada en territorio local, el melodrama ya ha sido doblado a más de 20 idiomas en todo el planeta. Y aunque a España llegó con un nombre traducido, no está demás decir que el título original de este éxito televisivo es “Yasak Elma”.

Sea como fuere, y más allá de las traducciones del nombre, la química actoral entre los actores y el buen guion de esta telenovela ha logrado surgir dentro de la televisión española. Ahora, con el triángulo amoroso protagonizado por Alihan, Dündar y Zeynep, podemos decir que la trama atraviesa uno de sus picos más altos en cuanto a tensión se refiere.

El destino de Alihan podría estar lejos de Zeynep (Foto: Med Yapin)

¿Habrá más sorpresas durante el capítulo del lunes 26 de junio? Pues, aquí en Mag te contamos los detalles de lo que será el nuevo episodio de “Pecado Original” a través de la señal de Antena 3.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN “PECADO ORIGINAL” EL LUNES 26 DE JUNIO?

Luego de que Alihan se armase de valor y decidiera visitar a Zeynep para irse a Estados Unidos, esta última quedó destrozada debido al vaivén de emociones en su interior. Si bien le guarda un gran aprecio a Dündar, es consciente de que su corazón le sigue perteneciendo al empresario. ¿Podrá seguir con la idea de casarse estando enamorada de otros?

No muy lejos de allí, Dündar comienza a sospechar que algo no anda bien y trata de localizar a su futura mujer, pero para su desdicha no logra dar con su paradero.

Resulta que la prometida decidió seguir su intuición y optó por acudir al aeropuerto en busca de Alihan. Es así que no la pensó dos veces y tomó el primer taxi rumbo al terminal aéreo para impedir que su amado parta a hacer una nueva vida al territorio norteamericano.

Zeynep recibió un par de noticias impactantes (Foto: Med Yapim)

El suspenso no acaba ahí, pues Dündar con ayuda de Yildiz hacen hasta lo imposible para localizarla. No obstante, todo se pone de cabeza al momento de encontrar una misiva de la propia Zeynep que dice lo siguiente: “Dündar, por favor, perdóname”.

Es así que el triángulo amoroso entre Zeynep, Alihan y Dündar seguirá dando de qué hablar en la novela del momento de Antena 3. Además, Caner, Emir y Hakan se funden en un abrazo al ver que sus amigos volverán a estar juntos una vez más.

Dündar, el nuevo personaje que se ha fijado en Zeynep (Foto: Med Yapim)

¿Llegará Zeynep impedir el vuelo de Alihan? ¿Dündar le perdonará esta traición a su prometida? No te puedes perder el próximo capítulo de “Pecado original” por Antena 3.

¿CÓMO VER “PECADO ORIGINAL”?

La telenovela turca, que se encuentra en su sexta temporada en la televisión local, estrena nuevos episodios de lunes a viernes en Antena 3 a las 19:00 horas tras el estreno de “Tierra Amarga”.

Onur Tuna da vida a Alihan en "Pecado original" (Foto: Med Yapim)

Además de la señal local, la cadena ofrece cada capítulo en streaming y debes contar con una suscripción en ATRESplayer Premium, el servicio oficial de cadena española y en que sus suscriptores revisan el contenido exclusivo de la telenovela y otros shows, además del material adicional.